營養補充品別亂吃！「特定疾病配方」恐增身體負擔

〔記者林志怡／台北報導〕許多民眾在春節和228連假期間拜訪親友，家中堆積的伴手禮也不少。不過，食藥署提醒，有些民眾會收到營養補充品，但實際食用前，務必注意產品的標示與說明，尤其特定疾病配方食品並不是一般的營養品，需要專業醫療評估後才能食用，亂吃不只無益於健康，反而可能增加身體負擔。

食藥署說明，特定疾病配方食品是指病人因糖尿病、癌症、腎臟病等疾病而生理功能失調，無法正常進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或經醫學上認定具有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整獲取所需營養者，可以作為病人唯一之營養來源或部分營養補充的配方食品。

因此，食藥署強調，這類配方食品是為特定疾病患者所設計，必須經由醫師或營養師的專業評估與指導，並非一般人可隨意食用，關心家中長輩或慢性病患者的健康，主動選購營養補充品是一份珍貴的心意，但這類營養品絕不是補得越多越好，事實上不但無助於改善病情，還可能造成身體負擔。

食藥署也提醒，特定疾病配方食品必須在產品正面明顯標示「特定疾病配方食品」的字樣，讓消費者一眼就能辨識，產品包裝標示上也會清楚列出適用對象、開封前後的保存方式、使用方法與建議用量等資訊，民眾食用前務必仔細確認，若有任何疑問，務必先詢問醫師或營養師。

