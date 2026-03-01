健康網》減重瘦身時能喝雞湯嗎？ 營養師揭秘

專家表示，多數人以為雞湯太油，能當控制體重的食物，只要喝對方式，雞湯反而是減脂期很好的食物，圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾減重瘦身時，吃水煮式的食物吃到怕，但又不知道如何調整，擔心選錯食物後減重計畫前功盡棄。營養師廖欣儀指出，多數人以為雞湯太油，不能當控制體重的食物，只要喝對方式，雞湯反而是減脂期很好的食物，既增飽足感，還適合晚餐容易吃過量，或是老是嘴饞的人。她進一步分享4道可口的雞湯食譜菜單。

很多人減脂時會想喝雞湯，但是怕太油。廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，「其實喝對方式，雞湯反而是減脂期很好的工具」。她分析雞湯對減重族的4大助益：

請繼續往下閱讀...

●熱量相對低

一碗去了浮油的清燉雞湯熱量不高，卻能增加飽足感。特別適合晚餐容易吃過量、或是易嘴饞的人，想減少澱粉攝取的人也可喝湯來提供飽足感。

吃法：先喝湯、吃蔬菜與肉，最後再吃主食，有助於減少當餐攝取量。

●補充優質蛋白質

雞肉屬於完整蛋白質來源，含有必需胺基酸，有助於維持肌肉量，蛋白質也可穩定血糖、增加飽足感。

●溫熱型食物

熱湯會讓進食節奏放慢，也能降低情緒性進食，對於壓力大、晚上容易想吃甜食的人，一碗熱雞湯常常比零食更能滿足心理需求。

●增加蔬菜多纖維

雞湯裡可加入許多蔬菜、菇類，提供膳食纖維、營養素與益生質，不只提供飽足感，也維持腸道健康，能讓代謝更順暢。

4道可口的雞湯菜單

1.清燉雞湯

食材：帶骨雞腿1支（可去皮）、洋蔥100克、紅蘿蔔50克、鮮香菇 100克、水 800ml、鹽少量

作法：所有食材放入鍋中，小火煮20-30分鐘，起鍋前少量調味。

2.蒜頭雞湯

食材：帶骨雞腿2支（可去皮）、乾香菇3朵+鮮香菇200克、蒜頭30克、水1000ml

作法：乾香菇先泡水，再將所有食材放入鍋中，小火煮20-30分鐘，起鍋前少量調味

3.番茄菇菇雞湯

食材：帶骨雞腿2支（可去皮）、高麗菜100克、大番茄 2顆、金針菇1包、薑片10克、水1000ml

作法：金針菇可以換成各種菇類，食材洗切成適口大小後，將所有食材放入鍋中

小火煮20-30分鐘，起鍋前少量調味

4.藥膳雞湯

食材：去皮雞腿1支、黃耆 2-3片、枸杞1小匙、老菜脯10克、水1000ml

作法：將食材洗淨後全部放入鍋中，小火燉煮30–40分鐘，起鍋前試味道，再決定是否少量加鹽

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法