守護兒童健康 屏縣打造24小時醫療照護網

屏東縣政府持續整合縣內醫療資源，建構完整兒科照護體系。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕強化兒童急重症醫療量能，提供在地家庭更即時、專業的醫療服務，屏東縣政府持續整合縣內醫療資源，建構「平日兒科門診、幼兒專責、夜間與假日急診」的完整兒科照護體系，24小時照護不中斷網絡，讓屏東的孩子無論白天黑夜，都能獲得即時且完善的醫療照護。

屏縣府衛生局長張秀君表示，目前縣內醫療院所平日設有兒科門診服務，並推動幼兒專責醫師制度，提供嬰幼兒連續性健康照護與發展評估。屏縣共有53家醫療機構、94位醫師參與幼兒專責醫師計畫，從日常健康管理到預防保健，全面守護孩童成長。

因應夜間與假日就醫需求，縣府也積極協調轄區醫療院所，透過分時段接力守護模式，強化夜間及假日兒科急診量能，並完善分級醫療與轉診機制，確保急重症兒童能獲得妥善醫療照護，同時減少家長深夜奔波外縣市就醫的不便與風險。

屏東縣假日及夜間兒科專科急診服務升級時段如下，

「屏東基督教醫院」每週一至週四，小、大夜（16:00-00:00、00:00-08:00）；每週五至週日提供24小時兒專急診服務。

「屏東榮民總醫院」自3月起，每週六、週日提供24小時兒專急診服務。

「輔英科技大學附設醫院」自3月起，每週日上午9時至12時、晚間6時30分至9時30分提供兒專急診服務。

屏東縣假日及夜間兒科專科急診服務升級。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米強調，守護兒童健康是城市永續發展的重要基礎，兒童醫療具高度專業性，急重症更需專科醫師即時判斷與處置。未來將持續盤點醫療需求，精進急重症照護體系，強化醫療資源整合與人力培育，打造更安全、更安心的兒童醫療環境，讓屏東成為適合孩子安心成長的希望城市。

