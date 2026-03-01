自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》暖暖包貼屁溝能通鼻？ 醫搖頭：可能只是安慰劑

2026/03/01 10:36

網傳暖暖包貼屁溝治鼻塞，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，並不是醫療證實療法，也沒有臨床證據，可能只是短暫神經反射或安慰劑。（資料照）

網傳暖暖包貼屁溝治鼻塞，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，並不是醫療證實療法，也沒有臨床證據，可能只是短暫神經反射或安慰劑。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕暖暖包貼屁溝通鼻塞？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，並不是醫療證實療法，也沒有臨床證據，可能只是短暫神經反射或安慰劑。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提出，目前有證據支持的鼻塞改善方法有3個：

●鼻部局部溫熱：
溫蒸氣可改善主觀症狀與黏液流動，但注意並沒有一致證據顯示，能顯著降低鼻阻力或治療鼻塞本身。因為溫蒸氣，並未穩定降低鼻阻力，也就是：感覺改善≠真正血管收縮。

●溫熱，可影響自主神經、但非特定部位研究證實：
溫熱刺激會導致皮膚交感神經活性改變，進而引發排汗與皮膚血管舒張，但沒有任何研究指出：臀裂是有效或特異刺激點。

●鼻塞改善主要依賴以下醫學機制
鼻用類固醇噴劑、抗組織胺、鼻減充血劑、 鹽水沖洗等。

黃軒認為，有人使用暖暖包貼屁溝通鼻塞，原因可能有3個：

●自主神經暫時調整：
溫熱刺激後會放鬆，改變血流分布，可能短暫改善鼻阻力，但不是穩定效果。

●注意力轉移效應：
比方說揉腳會減輕疼痛，按壓某處改變感覺，不是直接治療鼻塞原因。

●安慰劑效應：
在鼻塞研究中，安慰劑可改善率達20-40%。

