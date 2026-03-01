限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》過30歲想逆齡而行 營養師破解2大迷思
〔健康頻道／綜合報導〕年過30歲，身體變得很敏感？營養師張馨方指出，不少人感覺以前熬夜隔天還能上班，現在3天還無法恢復，但不是身體壞掉了，而是它的「運作邏輯」轉彎了。
張馨方在臉書專頁「ViVi營養生活話」發文分享，年過30歲有2大迷思：
請繼續往下閱讀...
●皮膚鬆了就猛補膠原蛋白
開始囤膠原蛋白粉，但效果卻很無感。張馨方指出，膠原蛋白就像房子的裝潢，而「總蛋白質」是蓋房子的鋼筋水泥。如果三餐蛋白質（豆蛋魚肉）吃不夠，身體會直接把昂貴的膠原蛋白拿去補「生命缺口」，根本輪不到臉部肌膚。
張馨方建議，先吃夠基礎蛋白，補膠原蛋白才有意義。
●吃得跟以前一樣，卻越來越胖
主要原因就是「肌肉無感流失」了。30歲後，如果不練肌肉基礎代謝就像引擎排氣量縮減，吃一樣的油（熱量），車子卻跑不動，最後全都變脂肪囤起來。
張馨方建議，別只做有氧運動！阻力訓練（重訓）+足量蛋白質，才是保住「代謝存款」的唯一方法。
因此，張馨方對於30歲後要一路逆齡有3大方法：
●每餐「手掌大」蛋白質：
魚、蛋、豆、肉輪著吃，別只在晚餐大吃大喝，均勻分配才是合成肌肉的秘訣。
●每餐25g的黃金標準：
大約是「一塊雞胸肉」 或 「一盒超商黑豆漿+一顆蛋」。
●別讓身體「節能」：
長期吃太少會導致代謝崩潰，聰明的吃，比單純「少吃」更重要。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞