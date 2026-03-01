自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》過30歲想逆齡而行 營養師破解2大迷思

2026/03/01 07:21

30歲以後要逆齡，營養師張馨方指出，先吃夠基礎蛋白，補膠原蛋白才有意義；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

30歲以後要逆齡，營養師張馨方指出，先吃夠基礎蛋白，補膠原蛋白才有意義；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年過30歲，身體變得很敏感？營養師張馨方指出，不少人感覺以前熬夜隔天還能上班，現在3天還無法恢復，但不是身體壞掉了，而是它的「運作邏輯」轉彎了。

張馨方在臉書專頁「ViVi營養生活話」發文分享，年過30歲有2大迷思：

●皮膚鬆了就猛補膠原蛋白
開始囤膠原蛋白粉，但效果卻很無感。張馨方指出，膠原蛋白就像房子的裝潢，而「總蛋白質」是蓋房子的鋼筋水泥。如果三餐蛋白質（豆蛋魚肉）吃不夠，身體會直接把昂貴的膠原蛋白拿去補「生命缺口」，根本輪不到臉部肌膚。

張馨方建議，先吃夠基礎蛋白，補膠原蛋白才有意義。

●吃得跟以前一樣，卻越來越胖
主要原因就是「肌肉無感流失」了。30歲後，如果不練肌肉基礎代謝就像引擎排氣量縮減，吃一樣的油（熱量），車子卻跑不動，最後全都變脂肪囤起來。

張馨方建議，別只做有氧運動！阻力訓練（重訓）+足量蛋白質，才是保住「代謝存款」的唯一方法。

因此，張馨方對於30歲後要一路逆齡有3大方法：

●每餐「手掌大」蛋白質：
魚、蛋、豆、肉輪著吃，別只在晚餐大吃大喝，均勻分配才是合成肌肉的秘訣。

●每餐25g的黃金標準：
大約是「一塊雞胸肉」 或 「一盒超商黑豆漿+一顆蛋」。

●別讓身體「節能」：
長期吃太少會導致代謝崩潰，聰明的吃，比單純「少吃」更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中