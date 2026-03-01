健康網》過30歲想逆齡而行 營養師破解2大迷思

30歲以後要逆齡，營養師張馨方指出，先吃夠基礎蛋白，補膠原蛋白才有意義；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年過30歲，身體變得很敏感？營養師張馨方指出，不少人感覺以前熬夜隔天還能上班，現在3天還無法恢復，但不是身體壞掉了，而是它的「運作邏輯」轉彎了。

張馨方在臉書專頁「ViVi營養生活話」發文分享，年過30歲有2大迷思：

●皮膚鬆了就猛補膠原蛋白

開始囤膠原蛋白粉，但效果卻很無感。張馨方指出，膠原蛋白就像房子的裝潢，而「總蛋白質」是蓋房子的鋼筋水泥。如果三餐蛋白質（豆蛋魚肉）吃不夠，身體會直接把昂貴的膠原蛋白拿去補「生命缺口」，根本輪不到臉部肌膚。

張馨方建議，先吃夠基礎蛋白，補膠原蛋白才有意義。

●吃得跟以前一樣，卻越來越胖

主要原因就是「肌肉無感流失」了。30歲後，如果不練肌肉基礎代謝就像引擎排氣量縮減，吃一樣的油（熱量），車子卻跑不動，最後全都變脂肪囤起來。

張馨方建議，別只做有氧運動！阻力訓練（重訓）+足量蛋白質，才是保住「代謝存款」的唯一方法。

因此，張馨方對於30歲後要一路逆齡有3大方法：

●每餐「手掌大」蛋白質：

魚、蛋、豆、肉輪著吃，別只在晚餐大吃大喝，均勻分配才是合成肌肉的秘訣。

●每餐25g的黃金標準：

大約是「一塊雞胸肉」 或 「一盒超商黑豆漿+一顆蛋」。

●別讓身體「節能」：

長期吃太少會導致代謝崩潰，聰明的吃，比單純「少吃」更重要。

