自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》總為小事抓狂 3步驟找回不易怒的自己

2026/03/01 14:42

健康網》總為小事抓狂 3步驟找回不易怒的自己

「易怒體質」是可以調節與改變。諮商心理師陳志恆指出，3個步驟刻意練習下，會慢慢拉回自己；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常把自己有「易怒體質」掛在嘴邊，為小事抓狂，事後又相當自責。諮商心理師陳志恆指出，「易怒體質」可以調理與改變。

陳志恆在臉書專頁「陳志恆諮商心理師」發文分享，最近，有位朋友說他有「易怒體質」。明明只是杯子被移動，或家人的訊息回慢一點，他就有一股火氣湧上來，忍不住頂回去，事後又感到相當自責，「我到底怎麼了，為什麼這麼敏感？」

他解釋，真正惹怒當事人，不一定是當下發生了什麼，而是這個情境背後熟悉的感覺。陳志恆形容，是一種被忽視、被侵犯或被不尊重的感覺。而那些情緒感受，通常來自更早的生命經驗，也許是童年長期被挑剔、怎麼努力都無法被看見、家人經常處在緊繃氛圍，每個人說話都要很小心。不管自己記不記得，身體都幫你記住了。

陳志恆表示，從大腦神經可塑性的原理來看，人的思考與行為模式會形成並維持，也就可以改變；關鍵是在生活中，「微小而高頻率」的刻意練習，有以下幾個步驟：

●寫下一張「清單」：

安靜地寫下3-5個生活中，最容易引爆你的「導火線」。像是對話被打斷、態度被糾正、等待無回應、回應敷衍、東西被動過、空間被佔用、被打探隱私、別人的某種說話方式等，認真記錄過後，易怒其實有跡可尋，常常連結到內心深處未被滿足的需求。

●讓身體感覺回到當下：

當情緒或怒氣被觸發時，首要之務，是讓身體回到現在。可以深深吸氣、緩緩吐氣；雙腳用力踏地；把視線移到遠處某個物品；兩手搓揉到有點熱。這些微小的動作，都會直接調節自律神經，提醒你的身心回到此刻，而你現在是安全的。

●小劑量暴露的積極想像：

平時，可以使用「積極想像」的技巧，想像自己處在易怒的情境中；當感到不舒服時，練習透過深呼吸或身體放鬆；也可以準備一些能讓你安定下來的物品或儀式，像是一首歌、某種氣味、捧一杯熱飲、摸摸寵物、把手放在胸口，練習更快地回到安全狀態，提升神經系統可容忍的程度。

陳志恆也教戰，遇到對方暴怒，要記得，當事人也不想這樣，此時，他要的不是指責與教訓，而是你的理解。試著理解他在怕什麼，並且在雙方都可以接受的範圍內，調整彼此的互動關係。

此外，你可以溫和而清楚地說：「我知道你感到很緊繃，就快要生氣了，但我不想被你吼叫。你如果需要，我可以等你幾分鐘，感覺好些了，我們再聊。」慢慢緩和對方情緒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中