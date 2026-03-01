健康網》總為小事抓狂 3步驟找回不易怒的自己

「易怒體質」是可以調節與改變。諮商心理師陳志恆指出，3個步驟刻意練習下，會慢慢拉回自己；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕現代人常把自己有「易怒體質」掛在嘴邊，為小事抓狂，事後又相當自責。諮商心理師陳志恆指出，「易怒體質」可以調理與改變。

陳志恆在臉書專頁「陳志恆諮商心理師」發文分享，最近，有位朋友說他有「易怒體質」。明明只是杯子被移動，或家人的訊息回慢一點，他就有一股火氣湧上來，忍不住頂回去，事後又感到相當自責，「我到底怎麼了，為什麼這麼敏感？」

他解釋，真正惹怒當事人，不一定是當下發生了什麼，而是這個情境背後熟悉的感覺。陳志恆形容，是一種被忽視、被侵犯或被不尊重的感覺。而那些情緒感受，通常來自更早的生命經驗，也許是童年長期被挑剔、怎麼努力都無法被看見、家人經常處在緊繃氛圍，每個人說話都要很小心。不管自己記不記得，身體都幫你記住了。

陳志恆表示，從大腦神經可塑性的原理來看，人的思考與行為模式會形成並維持，也就可以改變；關鍵是在生活中，「微小而高頻率」的刻意練習，有以下幾個步驟：

●寫下一張「清單」：

安靜地寫下3-5個生活中，最容易引爆你的「導火線」。像是對話被打斷、態度被糾正、等待無回應、回應敷衍、東西被動過、空間被佔用、被打探隱私、別人的某種說話方式等，認真記錄過後，易怒其實有跡可尋，常常連結到內心深處未被滿足的需求。

●讓身體感覺回到當下：

當情緒或怒氣被觸發時，首要之務，是讓身體回到現在。可以深深吸氣、緩緩吐氣；雙腳用力踏地；把視線移到遠處某個物品；兩手搓揉到有點熱。這些微小的動作，都會直接調節自律神經，提醒你的身心回到此刻，而你現在是安全的。

●小劑量暴露的積極想像：

平時，可以使用「積極想像」的技巧，想像自己處在易怒的情境中；當感到不舒服時，練習透過深呼吸或身體放鬆；也可以準備一些能讓你安定下來的物品或儀式，像是一首歌、某種氣味、捧一杯熱飲、摸摸寵物、把手放在胸口，練習更快地回到安全狀態，提升神經系統可容忍的程度。

陳志恆也教戰，遇到對方暴怒，要記得，當事人也不想這樣，此時，他要的不是指責與教訓，而是你的理解。試著理解他在怕什麼，並且在雙方都可以接受的範圍內，調整彼此的互動關係。

此外，你可以溫和而清楚地說：「我知道你感到很緊繃，就快要生氣了，但我不想被你吼叫。你如果需要，我可以等你幾分鐘，感覺好些了，我們再聊。」慢慢緩和對方情緒。

