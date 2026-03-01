健康網》冒冷汗+虛弱無力 醫揭迷走神經昏厥關鍵

國軍新竹醫院神經外科主治醫師葉士豪在海外旅途中，急救救援一位義大利少女。他表示，旅遊中一定要定時進食，更要留意身體狀況，以免昏倒造成二次傷害。（取自葉士豪醫師臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕一名17歲的義大利少女倒在地上，一列從佛羅倫斯前往羅馬的Italo高鐵上，車廂的廣播打破寧靜：「第4與第5車廂之間需要醫療協助，若車上有醫療人員請立即前往。」國軍新竹醫院神經外科主治醫師葉士豪毫不猶豫起身向車廂走去。

葉士豪在臉書專頁「新竹 腦神經外科．脊椎微創 葉士豪醫師」發文分享，當他接近時，看到走道上躺著一名少女，儘管大家語言不通，他仍迅速展開初步評估。

葉士豪指出，經初步檢查，少女意識清楚，可對話但極度虛弱、瞳孔對光反應正常、頸動脈脈搏觸診穩定且規律。不過，當他觸診患者脖子時觸感濕冷，腋下衣物甚至已經完全濕透。而這種程度的冷汗，通常暗示著自主神經系統的強烈反應。

葉士豪透過另一名旅客以英、義語翻譯，了解病患病史，得知她過去身體健康、無慢性病史，這趟旅程長途站立，而她的上一餐在下午2點，僅吃了幾片洋芋片。

得知這樣訊息，葉士豪可以掌握，「應該是低血糖誘發的迷走神經昏厥。他表示，這在長途旅行、體力消耗大且進食不規律的遊客身上並不罕見。

於是，葉士豪請站務人員迅速準備含糖果汁與糖果，並指導患者平躺以增加回心血流。僅僅只過了10分鐘，病患的臉色由慘白轉為紅潤，眼神也恢復了神采，能坐起並正常交流。

葉士豪建議，旅遊行程很緊湊，但必須注意2件事：

●定時進食：尤其在需要大量走動或站立的行程，血糖不足極易導致昏厥意外。

●傾聽身體：若感到頭暈、冒冷汗，請立即坐下或平躺休息，避免昏倒造成二次傷害（如頭部外傷）。

