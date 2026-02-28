健康網》認識AMH 醫：卵巢庫存指數

正在積極備孕的女性，多少聽過AMH一詞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕正在積極備孕的女性，多少聽過AMH一詞。三軍總醫院婦產部及康寧醫院婦產科主治醫師李易良在Thread「良醫日誌李易良 婦科微創 子宮鏡 達文西 自然孔手術 生殖不孕」表示，近期有位年輕女性，因為子宮肌瘤迅速長大，來評估自然孔手術，同時協助檢查卵巢功能、評估凍卵。結果AMH（卵巢庫存指數）不到 0.5 ng/mL。看到這個數值的瞬間，其實心會沉一下。

AMH 是什麼？

AMH（抗穆勒氏管激素）由卵巢「卵泡」顆粒細胞分泌。反映「卵巢裡剩多少卵泡庫存」也就是卵巢儲備量。可以把它想成 AMH 是指「卵巢的庫存指數」。

請繼續往下閱讀...

造成AMH 降低的情況？

年齡增加、卵巢手術後、化療/放療後、卵巢早衰（POI）。另外臨床上一般來說AMH < 1 ng/mL時就會認為卵巢儲備較差，門診常遇到的誤解是：「月經都正常，應該沒問題吧？」其實月經正常，不等於卵巢庫存正常。有些年輕女生卵巢庫存下降，是沒有症狀的。

最後李易良建議有生育規劃、或對卵巢功能有疑慮的朋友，可以撥時間至生殖中心或婦產科做完整評估檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法