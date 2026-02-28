自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》認識AMH 醫：卵巢庫存指數

2026/02/28 19:21

正在積極備孕的女性，多少聽過AMH一詞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

正在積極備孕的女性，多少聽過AMH一詞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕正在積極備孕的女性，多少聽過AMH一詞。三軍總醫院婦產部及康寧醫院婦產科主治醫師李易良在Thread「良醫日誌李易良 婦科微創 子宮鏡 達文西 自然孔手術 生殖不孕」表示，近期有位年輕女性，因為子宮肌瘤迅速長大，來評估自然孔手術，同時協助檢查卵巢功能、評估凍卵。結果AMH（卵巢庫存指數）不到 0.5 ng/mL。看到這個數值的瞬間，其實心會沉一下。

AMH 是什麼？

AMH（抗穆勒氏管激素）由卵巢「卵泡」顆粒細胞分泌。反映「卵巢裡剩多少卵泡庫存」也就是卵巢儲備量。可以把它想成 AMH 是指「卵巢的庫存指數」。

造成AMH 降低的情況？

年齡增加、卵巢手術後、化療/放療後、卵巢早衰（POI）。另外臨床上一般來說AMH < 1 ng/mL時就會認為卵巢儲備較差，門診常遇到的誤解是：「月經都正常，應該沒問題吧？」其實月經正常，不等於卵巢庫存正常。有些年輕女生卵巢庫存下降，是沒有症狀的。

最後李易良建議有生育規劃、或對卵巢功能有疑慮的朋友，可以撥時間至生殖中心或婦產科做完整評估檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中