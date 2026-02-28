健康網》健身族注意！良好睡眠 有效增睪固酮：超越補品

熱愛健身的家健診所泌尿科醫師胡蔚祥表示，睡眠是最好的健身補充品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年有不少體育競賽在台灣舉辦，熱愛運動的男子在臉書上傳運動照片，而幫助運動表現的補充品也被熱烈詢問。熱愛健身的家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」分享，「對健身來說，吃任何補品都比不上睡一個好覺。」這麼說一點都不過分。

胡蔚祥引用研究指出，年輕男性睪固酮在半夜睡眠時濃度持續上升，直到早上濃度達到最高後持續下降到晚上最低；所以臨床檢驗睪固酮建議在早上做。

請繼續往下閱讀...

從研究可知：睡眠是睪固酮分泌極為重要的一環。睪固酮夜間分泌開始與睡眠，高峰在熟睡；碎片化睡眠會干擾睪固酮分泌。日間睪固酮會以約90分鐘一次的週期脈衝式分泌，受黃體生成素LH影響（週期後治療PCT的關鍵之一）。

胡蔚祥表示，睡不好不只影響睪固酮，還會提高皮質醇和造成神經慢性壓力，肌肉長不大之外還容易累積脂肪和性功能障礙風險。

另外有人詢問，如何找到適合自己的睡眠時間？胡蔚祥建議，睡足7-9小時還是比較好的；若是生活有限制（例如輪班），確保規律睡眠時段還有深層睡眠，避免睡眠碎片化，還是可以維持一定的修復與荷爾蒙分泌品質。

至於有人詢問，如何增加深層睡眠，胡蔚祥建議，生活上可以做到的就是固定睡眠時間、白天增加活動量、睡前避免手機與情緒刺激、避免酒精、穩定血糖不要睡前空腹太久，但也不要暴食。如果遇到睡眠障礙，就建議尋求醫療幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法