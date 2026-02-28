自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》健身族注意！良好睡眠 有效增睪固酮：超越補品

2026/02/28 15:29

熱愛健身的家健診所泌尿科醫師胡蔚祥表示，睡眠是最好的健身補充品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

熱愛健身的家健診所泌尿科醫師胡蔚祥表示，睡眠是最好的健身補充品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年有不少體育競賽在台灣舉辦，熱愛運動的男子在臉書上傳運動照片，而幫助運動表現的補充品也被熱烈詢問。熱愛健身的家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」分享，「對健身來說，吃任何補品都比不上睡一個好覺。」這麼說一點都不過分。

胡蔚祥引用研究指出，年輕男性睪固酮在半夜睡眠時濃度持續上升，直到早上濃度達到最高後持續下降到晚上最低；所以臨床檢驗睪固酮建議在早上做。

從研究可知：睡眠是睪固酮分泌極為重要的一環。睪固酮夜間分泌開始與睡眠，高峰在熟睡；碎片化睡眠會干擾睪固酮分泌。日間睪固酮會以約90分鐘一次的週期脈衝式分泌，受黃體生成素LH影響（週期後治療PCT的關鍵之一）。

胡蔚祥表示，睡不好不只影響睪固酮，還會提高皮質醇和造成神經慢性壓力，肌肉長不大之外還容易累積脂肪和性功能障礙風險。

另外有人詢問，如何找到適合自己的睡眠時間？胡蔚祥建議，睡足7-9小時還是比較好的；若是生活有限制（例如輪班），確保規律睡眠時段還有深層睡眠，避免睡眠碎片化，還是可以維持一定的修復與荷爾蒙分泌品質。

至於有人詢問，如何增加深層睡眠，胡蔚祥建議，生活上可以做到的就是固定睡眠時間、白天增加活動量、睡前避免手機與情緒刺激、避免酒精、穩定血糖不要睡前空腹太久，但也不要暴食。如果遇到睡眠障礙，就建議尋求醫療幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中