健康網》芭樂甘草粉、西瓜加鹽 中醫提醒愛注意

〔健康頻道／綜合報導〕台灣是水果王國，各類型的水果不僅美味更能帶來健康。但是單吃水果很容易膩與厭倦。因此不少地方流傳特別吃法，例如番茄沾醬油、芭樂搭甘草粉一起吃，更加美味。

中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，水果料理除了味覺的饗宴，其實還隱含著寒熱調和與脾胃平衡的概念。從中醫角度來看，許多流行搭配其實都有跡可循。

例如，芭樂配甘草粉有「酸甘化陰」與「甘緩和中」的思維。芭樂偏酸澀，有收斂的效果；甘草補氣和中、調和性味，對腸胃偏弱者可以加點甘草。芭樂配梅粉，梅子收斂生津，酸味入肝，能開脾胃，但胃酸過多者就不能這樣吃囉！

西瓜撒鹽也是一種民間智慧。西瓜涼寒清熱，盛夏可解暑生津，但陽虛體質不宜多。加一點鹽巴可以刺激味蕾，讓甜味被放大，吃起來更甘甜；也能使部分水分外滲，西瓜本身的糖分會相對提高；夏天流汗易流失鈉離子，西瓜富含鉀，適量加鹽有助於維持鈉鉀平衡。

同時，南部的蕃茄盤也是典型例子。蕃茄偏冷，能生津止渴，但脾胃虛寒者多吃容易胃悶脹痛。加入薑末，取其溫中散寒之性，使寒性不至於過偏，這正是「寒者熱之」的應用。

不過餐廳出現用蓮霧配龍蝦沙拉的料理，雖然蓮霧可以解膩，但蓮霧和海鮮都是涼寒之品，如果兩者大量食用，反而容易傷脾胃陽氣，出現腹瀉、腹脹，因此這類的搭配比較適合燥熱體質的人。

另外，木瓜牛奶、奇異果優格、草莓煉乳等搭配，水果多屬生冷，乳品性質滋膩，痰濕體質者慎食；若為陰虛燥熱、口乾便秘者，反而可以吃一點。

水果吃法首當要看體質：陽虛慎寒涼，陰虛忌過熱；再看季節，夏重清熱，冬重溫養；最後看脾胃的承受程度。「特色吃法」還是要有理有據才行喔！

