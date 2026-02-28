自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》晨勃突然消失？ 泌尿醫：先別急吃藥 關鍵恐是「這件事」

2026/02/28 21:21

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，其實晨間勃起（晨勃）不只是性功能的展現，更是男性整體健康與睡眠品質的超精準警報器；情境照。（圖取自freepik）

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，其實晨間勃起（晨勃）不只是性功能的展現，更是男性整體健康與睡眠品質的超精準警報器；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多男性發現晨勃突然消失，都會十分焦慮，擔心是不是出現勃起障礙問題。鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，其實晨間勃起（晨勃）不只是性功能的展現，更是男性整體健康與睡眠品質的超精準警報器。維持每晚7-9小時的高品質睡眠，可讓大腦跑完足夠的REM週期，也是對抗勃起功能障礙最天然的解藥。

蘇信豪於臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文分享，許多男性患者一進入診間便焦慮詢問：「醫師，我最近早上起來都『靜悄悄』的，是不是身體出問題了？」對此，他特別說明以下關於晨勃的3大科學真相：

晨勃與做春夢或憋尿無關

在健康的成年男性中，每晚睡眠期間會自然發生3-5次勃起，這在醫學上稱為「睡眠相關勃起（SRE）」，主要發生在快速眼動期（REM sleep）。早上醒來看到的晨勃，通常只是整晚睡眠中最後一次的勃起。這代表你的夜間睡眠結構完整，神經與血管功能運作正常。

睡眠是男性荷爾蒙的「快充站」

睪固酮（男性荷爾蒙）的分泌有明顯的日夜節律，夜間完整的睡眠期，是睪固酮大量合成的關鍵，並會在早晨7-10點達到全天最高峰。如果常熬夜、睡眠品質差，例如有睡眠呼吸中止症，睪固酮濃度就會直線下降，當然就「硬」不起來。

評估心因性或器質性的關鍵指標

如果平時「不行」，但有晨勃，代表生理機件正常，多半是壓力、焦慮等心理因素作祟，放輕鬆就好。如果平時「不行」，且長期沒有晨勃，這是身體發出的警訊，可能暗示著血管、神經或內分泌（男性荷爾蒙低下）出現實質問題。

蘇信豪叮嚀，維持每晚7-9小時的高品質睡眠，可讓大腦跑完足夠的REM週期，也是對抗勃起功能障礙最天然的解藥。如果長期沒有晨勃，且伴隨性生活力不從心，提醒千萬別自己亂買藥吃，應諮詢專業醫師診療。

