健康 > 心理精神

健康網》明明累爆半夜一直醒？ 研究曝「喝1物」睡得更安穩

2026/03/01 06:23

營養師曾建銘引述國外研究指出，飲用發酵藍莓葉茶維持睡眠「連續性」的效果佳，減少半夜醒來的機會，有助睡得更安穩；情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕明明身體很疲累，躺在床上卻翻來覆去，或是好不容易睡著，半夜卻頻頻醒來？營養師曾建銘指出，睡眠品質差不僅影響隔天精神，長期睡眠障礙更與肥胖、糖尿病及心血管疾病等息息相關。此外，他並引述1項國外研究指出，飲用發酵藍莓葉茶後，維持睡眠的連續性效果佳，推測其所含金絲桃苷（Hyperoside）成分，可能透過調節體內的血清素與褪黑激素路徑，進而幫助睡得更安穩。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，近期發表於《Nutrients》的1項研究發現，一種較少被注意的飲品發酵藍莓葉茶，可能有助改善睡眠的「連續性」，減少半夜醒來的情況。

曾建銘表示，藍莓是抗氧化的超級食物，但其實「藍莓葉」也富含多酚類化合物，特別是一種叫做「金絲桃苷（Hyperoside）」的成分 。研究指出，除了藍莓果實富含抗氧化物，藍莓葉同樣含有多酚類化合物，特別是金絲桃苷（Hyperoside）。研究團隊推測，該成分有助維持較穩定的睡眠狀態。

這項雙盲試驗找來50名自覺睡眠品質不佳的成年人，讓受試者連續2週、每日3次飲用發酵藍莓葉茶或安慰劑茶，並配戴體動儀客觀記錄睡眠數據。結果顯示，飲用發酵藍莓葉茶睡眠效率顯著提升，半夜醒來時間變短，睡眠品質越差的人越有效。這款茶的主要強項，不在於讓你秒睡或睡得更久，而在於維持睡眠的連續性，減少半夜醒來。

曾建銘提醒，雖然發酵藍莓葉茶在台灣還不算非常普及，但可以把研究背後的穩定睡眠概念，應用在每天的生活習慣。若有半夜易醒的困擾，建議可試試以下3個方式：

睡前喝無咖啡因、富含多酚茶飲：睡前1小時喝1小杯無咖啡因的花草茶，這類茶飲同樣含有豐富的植物多酚與舒緩成分，注意大約飲用150-200ml即可，過量反而會因想排尿而中斷睡眠。

晚餐避開地雷有助維持睡眠連續性：吃太飽、太油膩或是睡前喝酒，都會讓腸胃在半夜加班，導致半夜易醒。若睡前真的覺得餓到睡不著，可改吃一小把無調味堅果或喝半杯溫牛奶。

打造降溫的入睡環境：研究指出，環境干擾是造成中斷睡眠（WASO）的一大元凶 。想讓睡眠維持連續，身體的核心溫度需要稍微下降。建議睡前1小時將房間主燈關掉，只留昏暗小燈燈；並將冷氣/室溫調整到微涼、舒適的24-26度，有助身體更易進入並維持深層睡眠。

