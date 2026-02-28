健康網》眼霧霧看不清？ 醫揭老花眼、白內障差異一次懂

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭表示，老花眼看遠通常沒問題，但看近物則會特別吃力。有戴眼睛者常需要把眼鏡拿開，才能看得清楚；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「這張照片怎麼霧霧的？攏看不清？」明明是年節清晰的合照，家中長輩卻說霧霧的看不清楚，到底是老花眼？還是白內障？對此，高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭表示，其實兩者都有可能。若想簡單分辨差異，通常老花眼看遠沒問題，但看近物則會特別吃力；至於白內障不論看遠或看近，都會覺得視力模糊。此外，白內障對於光線敏感看顏色偏黃，視線如同隔著霧。

鄭庭宇於臉書專頁「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」與網頁發文指出，想要正確分辨老花眼、白內障的差異，可以簡單參考以下說明。

老花眼看遠沒問題

老花眼是每個人年齡漸長後，幾乎都會面對的自然現象。眼睛就像是一台相機，而眼球裡的水晶體就像鏡頭，能夠調整焦距，幫助我們同時看清楚遠方與近距離的東西。隨著年齡增長，控制水晶體的睫狀肌逐漸失去彈性，水晶體本身也會變得僵硬，當眼睛對焦能力下降時，便會出現老花眼。

一般來說，老花眼症狀是看遠通常沒問題，但看近物，如手機、報紙、菜單等，則會特別吃力。有戴眼睛者，通常需要把眼鏡拿開，才能看得清楚。

白內障遠近都模糊

另，鄭宇庭也於網頁中說明，白內障是目前最常見、也最容易被忽略的視力退化原因之一。由於眼睛內部的水晶體隨著年紀增加，慢慢失去透明度，變得混濁，進而讓視線變得模糊，就像照相機鏡頭起霧般。加上紫外線、氧化壓力或其他代謝因素影響，水晶體的蛋白質會逐漸變性沉澱，變得混濁不清，這就是白內障的開始。

因此，不論看遠或看近，白內障症狀會覺得視力模糊。此外，對於光線敏感，容易眩光，看顏色變得偏黃、不鮮明，視線就像隔著一層霧。

鄭宇庭提醒，老花眼主要是視力的調節力下降，白內障則是水晶體混濁造成。雖然初期症狀很相似，但醫療處理方式大不同。並強調，若發現視力有明顯退化情況，與其自行猜測，建議應諮詢專業眼科檢查，才能針對病因儘早治療。

