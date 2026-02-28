自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼霧霧看不清？ 醫揭老花眼、白內障差異一次懂

2026/02/28 11:01

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭表示，老花眼看遠通常沒問題，但看近物則會特別吃力。有戴眼睛者常需要把眼鏡拿開，才能看得清楚；情境照。（圖取自freepik）

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭表示，老花眼看遠通常沒問題，但看近物則會特別吃力。有戴眼睛者常需要把眼鏡拿開，才能看得清楚；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「這張照片怎麼霧霧的？攏看不清？」明明是年節清晰的合照，家中長輩卻說霧霧的看不清楚，到底是老花眼？還是白內障？對此，高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭表示，其實兩者都有可能。若想簡單分辨差異，通常老花眼看遠沒問題，但看近物則會特別吃力；至於白內障不論看遠或看近，都會覺得視力模糊。此外，白內障對於光線敏感看顏色偏黃，視線如同隔著霧。

鄭庭宇於臉書專頁「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」與網頁發文指出，想要正確分辨老花眼、白內障的差異，可以簡單參考以下說明。

老花眼看遠沒問題

老花眼是每個人年齡漸長後，幾乎都會面對的自然現象。眼睛就像是一台相機，而眼球裡的水晶體就像鏡頭，能夠調整焦距，幫助我們同時看清楚遠方與近距離的東西。隨著年齡增長，控制水晶體的睫狀肌逐漸失去彈性，水晶體本身也會變得僵硬，當眼睛對焦能力下降時，便會出現老花眼。

一般來說，老花眼症狀是看遠通常沒問題，但看近物，如手機、報紙、菜單等，則會特別吃力。有戴眼睛者，通常需要把眼鏡拿開，才能看得清楚。

白內障遠近都模糊

另，鄭宇庭也於網頁中說明，白內障是目前最常見、也最容易被忽略的視力退化原因之一。由於眼睛內部的水晶體隨著年紀增加，慢慢失去透明度，變得混濁，進而讓視線變得模糊，就像照相機鏡頭起霧般。加上紫外線、氧化壓力或其他代謝因素影響，水晶體的蛋白質會逐漸變性沉澱，變得混濁不清，這就是白內障的開始。

因此，不論看遠或看近，白內障症狀會覺得視力模糊。此外，對於光線敏感，容易眩光，看顏色變得偏黃、不鮮明，視線就像隔著一層霧。

鄭宇庭提醒，老花眼主要是視力的調節力下降，白內障則是水晶體混濁造成。雖然初期症狀很相似，但醫療處理方式大不同。並強調，若發現視力有明顯退化情況，與其自行猜測，建議應諮詢專業眼科檢查，才能針對病因儘早治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中