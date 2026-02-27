自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

台南啟動「愛腎月」 腎病新藥納健保迎接治療新紀元

2026/02/27 16:15

奇美、成大等醫院設攤宣導愛腎月。（記者王姝琇攝）

奇美、成大等醫院設攤宣導愛腎月。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局今（27）天於巴克禮公園舉辦2026世界腎臟病日宣導暨健走活動，透過豐富的互動攤位與多項自我檢測工具，協助民眾認識「泡、水、高、貧、倦」腎病5大徵兆，吸引近600位民眾參與闖關及健走，熱鬧非凡。現場宣示腎臟病治療進入新紀元，腎臟治療新藥納健保給付範圍，不僅能控制血糖，更被證實具備卓越的保護腎臟功能。

衛生局攜手國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、顏大翔聯合診所共同合作，於現場提供衛教資訊，另設攤透過互動讓民眾認識腎病5大徵兆，副市長趙卿惠偕同中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國出席，共同呼籲市民「規律健檢、正確用藥、適量運動」，讓台南不僅是文化古都，更是民眾安心生活、健康「護腎城市」。

趙卿惠表示，腎臟病初期常無明顯症狀，而血壓、血糖、血脂控制不佳及腰圍超標，都會增加腎臟長期受損的風險。為了從源頭守護市民的腎臟健康，台南市政府積極推動「代謝症候群防治計畫」，目前已有365家醫療院所參與計畫，協助經健檢或就醫發現有代謝症候群的民眾，提供個人化衛教與健康管理，一起把「數字」慢慢拉回健康範圍，逆轉代謝危機。

針對民眾最擔心的洗腎問題，今日活動特別釋出醫療利多，台灣腎臟醫學會理事宋俊明指出，過去病友常感到無力，但現在腎臟病治療已進入新紀元，腎病治療新藥已納健保給付範圍，不僅能控制血糖，更被證實具備卓越的保護腎臟功能。

衛生局長李翠鳳說，今（2026）年愛腎月台南結合各醫療院所的腎臟科專科醫師及衛教師，在「行動醫院、全民健檢」二階看報告時，直接提供專業的腎臟諮詢與轉診服務；另，市府亦於18個行政區辦理22場「護腎專題講座」，讓健康資訊走入社區。

台南啟動愛腎月健走，呼籲遠離代謝症候群，守護腎臟健康。（記者王姝琇攝）

台南啟動愛腎月健走，呼籲遠離代謝症候群，守護腎臟健康。（記者王姝琇攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中