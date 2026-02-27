台南啟動「愛腎月」 腎病新藥納健保迎接治療新紀元

奇美、成大等醫院設攤宣導愛腎月。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局今（27）天於巴克禮公園舉辦2026世界腎臟病日宣導暨健走活動，透過豐富的互動攤位與多項自我檢測工具，協助民眾認識「泡、水、高、貧、倦」腎病5大徵兆，吸引近600位民眾參與闖關及健走，熱鬧非凡。現場宣示腎臟病治療進入新紀元，腎臟治療新藥納健保給付範圍，不僅能控制血糖，更被證實具備卓越的保護腎臟功能。

衛生局攜手國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、顏大翔聯合診所共同合作，於現場提供衛教資訊，另設攤透過互動讓民眾認識腎病5大徵兆，副市長趙卿惠偕同中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國出席，共同呼籲市民「規律健檢、正確用藥、適量運動」，讓台南不僅是文化古都，更是民眾安心生活、健康「護腎城市」。

趙卿惠表示，腎臟病初期常無明顯症狀，而血壓、血糖、血脂控制不佳及腰圍超標，都會增加腎臟長期受損的風險。為了從源頭守護市民的腎臟健康，台南市政府積極推動「代謝症候群防治計畫」，目前已有365家醫療院所參與計畫，協助經健檢或就醫發現有代謝症候群的民眾，提供個人化衛教與健康管理，一起把「數字」慢慢拉回健康範圍，逆轉代謝危機。

針對民眾最擔心的洗腎問題，今日活動特別釋出醫療利多，台灣腎臟醫學會理事宋俊明指出，過去病友常感到無力，但現在腎臟病治療已進入新紀元，腎病治療新藥已納健保給付範圍，不僅能控制血糖，更被證實具備卓越的保護腎臟功能。

衛生局長李翠鳳說，今（2026）年愛腎月台南結合各醫療院所的腎臟科專科醫師及衛教師，在「行動醫院、全民健檢」二階看報告時，直接提供專業的腎臟諮詢與轉診服務；另，市府亦於18個行政區辦理22場「護腎專題講座」，讓健康資訊走入社區。

台南啟動愛腎月健走，呼籲遠離代謝症候群，守護腎臟健康。（記者王姝琇攝）

