健康網》年後容易家庭失和？心理師：過年正是高壓測試

〔健康頻道／綜合報導〕春節後，除了變得比較胖，若是有家庭的人，更有可能發生夫妻吵架這類的家庭糾紛。諮商心理師陳家維於臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」談到，領年終、放假休息，理論上應該大家都開心，為什麼很多伴侶，反而容易這時間吵架？

陳家維認為，「過年本身，就是一場猝不及防的高壓測試。」長時間相處、作息打亂、見雙方家人、一堆家事；或被問收入或生育計畫、比較同輩誰混得比較好。很多情緒當下先往肚裡吞，陪笑應對以免失禮數，忍氣吞聲想說「過完年再說」。

然而陳家維提醒，情緒不會消失，它只會延後爆發，甚至加上利息。忙完家族聚會，回到兩個人的空間，氣氛一鬆，壓力便開始找出口。一句「妳剛剛為什麼那樣回我媽？妳明知道她就愛唸嘛」或是「剛你爸那樣講話，你都不幫我說句話嗎？」很容易就成了引爆點。

有些伴侶會誤以為：我們是不是感情變差了？難道交往結婚久了，就只能變室友嗎？類似的擔心與疑惑，我在諮商室裡聽過不少，只是主角輪流換。

​陳家維提醒，吵架不是關係「出問題」或「被破壞」，而是某些壓力終於被看見。過年容易吵架，通常有三個原因：

第一：角色切換太快。

你既是伴侶，又是兒子、女兒、媳婦、女婿、表哥、堂姐。每個角色都有期待，但沒有一個角色真正輕鬆。

第二：情緒沒有被消化。

當下選擇忍，是為了場面好看不翻桌。但回家之後，如果沒有好好說清楚，就會變成一方指責、一方反駁。

第三：界線不夠清楚。

當雙方對「要怎麼回應長輩」「要不要跳出來扛責任」沒有共識時，誤會與不滿自然堆積起來。

與其急著判斷誰對誰錯、急著找戰犯歸屬責任，不如先放慢語速、降低音量問伴侶一句：「你那時候其實很委屈對嗎？」很多衝突，未必是對錯好壞，而是情緒沒有被理解、傷口沒被看見。

過年呢，就像是個放大鏡，加上壓力測試；它會把平常就存在的溝通模式、衝突習慣放大再放大。過完年如果吵架，別急著貼上「我們不適合」的標籤。有時候，那反而是種提醒：我們好像需要調整一下互動。

