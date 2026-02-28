健康網》網紅醫談「478呼吸法」 3情境適合嘗試

不少人受到難以入眠所苦，國外的相關專家便建議嘗試478呼吸法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前於Thread上，有網友分享一種國外傳進台灣的「478 呼吸法」，說自己照著做以後，原本不太好入睡的自己很快就睡著了。同時許多網紅也建議晚上睡覺採用478 呼吸，心情不好也嘗試478 呼吸，很快能平穩情緒。擁有13萬訂閱的俄亥俄州立大學醫學中心（Ohio State Wexner Medical Center）頻道，邀請健康網紅瑪麗安娜（Maryanna Klatt）介紹非常有效的放鬆技巧：「478 呼吸法」。該影片於1年內獲得45萬次點閱。

什麼是 478 呼吸法？瑪麗安娜說明，這種方法由亞利桑那大學綜合醫學中心的安德魯（ Andrew Weil）發明，為透過調節呼吸節奏來啟動「迷走神經」的技巧。當迷走神經被啟動時，它會向大腦和身體器官發出放鬆訊號，從而降低壓力。

請繼續往下閱讀...

操作步驟

在開始之前，建議坐直（但不需感到僵硬），雙腳平放地面，放鬆全身肌肉，特別是下腹部、臉部與肩膀。

吸氣4秒：用鼻子輕輕吸氣，心中默數 1、2、3、4。

憋氣7秒：輕輕屏住呼吸，心中默數 1 到 7。如果感到不適，可以根據自己的情況調整，但儘量維持這個比例。

吐氣8秒：透過嘴唇緩慢而完全地呼氣，發出微弱的「呼」聲，心中默數 1 到 8。這是最關鍵且最具挑戰性的部分，必須確保徹底吐出空氣。

停頓：吐氣結束後稍微停頓，讓下一次吸氣自然發生。

連續重複這個循環 3 次。

練習的建議與好處

練習頻率：建議每天練習 3 到 4 次。

最佳時機：早上醒來時，幫助開啟清晰的一天；白天感到緊張或焦慮時；最後則是晚上睡覺前，幫助入眠。

瑪麗安娜表示，這種方法簡單好記，且隨時隨地都可以進行，不需要任何器材，是管理情緒壓力的強大工具。最後，瑪麗安娜強調「4-7-8 呼吸法」是一項非常值得學習並分享給親友的練習。透過簡單的數字節奏，它能迅速幫助我們找回內心的平靜，讓身體回到放鬆且清晰的狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法