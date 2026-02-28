自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》網紅醫談「478呼吸法」 3情境適合嘗試

2026/02/28 12:30

不少人受到難以入眠所苦，國外的相關專家便建議嘗試478呼吸法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人受到難以入眠所苦，國外的相關專家便建議嘗試478呼吸法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前於Thread上，有網友分享一種國外傳進台灣的「478 呼吸法」，說自己照著做以後，原本不太好入睡的自己很快就睡著了。同時許多網紅也建議晚上睡覺採用478 呼吸，心情不好也嘗試478 呼吸，很快能平穩情緒。擁有13萬訂閱的俄亥俄州立大學醫學中心（Ohio State Wexner Medical Center）頻道，邀請健康網紅瑪麗安娜（Maryanna Klatt）介紹非常有效的放鬆技巧：「478 呼吸法」。該影片於1年內獲得45萬次點閱。

什麼是 478 呼吸法？瑪麗安娜說明，這種方法由亞利桑那大學綜合醫學中心的安德魯（ Andrew Weil）發明，為透過調節呼吸節奏來啟動「迷走神經」的技巧。當迷走神經被啟動時，它會向大腦和身體器官發出放鬆訊號，從而降低壓力。

操作步驟

在開始之前，建議坐直（但不需感到僵硬），雙腳平放地面，放鬆全身肌肉，特別是下腹部、臉部與肩膀。

吸氣4秒：用鼻子輕輕吸氣，心中默數 1、2、3、4。

憋氣7秒：輕輕屏住呼吸，心中默數 1 到 7。如果感到不適，可以根據自己的情況調整，但儘量維持這個比例。

吐氣8秒：透過嘴唇緩慢而完全地呼氣，發出微弱的「呼」聲，心中默數 1 到 8。這是最關鍵且最具挑戰性的部分，必須確保徹底吐出空氣。

停頓：吐氣結束後稍微停頓，讓下一次吸氣自然發生。

連續重複這個循環 3 次。

練習的建議與好處

練習頻率：建議每天練習 3 到 4 次。

最佳時機：早上醒來時，幫助開啟清晰的一天；白天感到緊張或焦慮時；最後則是晚上睡覺前，幫助入眠。

瑪麗安娜表示，這種方法簡單好記，且隨時隨地都可以進行，不需要任何器材，是管理情緒壓力的強大工具。最後，瑪麗安娜強調「4-7-8 呼吸法」是一項非常值得學習並分享給親友的練習。透過簡單的數字節奏，它能迅速幫助我們找回內心的平靜，讓身體回到放鬆且清晰的狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中