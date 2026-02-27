自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》小鳥粉吃完咳更兇？ 醫解「是好事」：這原因咳得多

2026/02/27 16:20

「小鳥粉越吃越咳是好事？」林筱琪診所醫師林筱琪說明，感冒生病時，服用小鳥粉可將痰液裡的蛋白雙硫鍵打斷，讓痰液變稀，比較好咳出來。（資料照）

「小鳥粉越吃越咳是好事？」林筱琪診所醫師林筱琪說明,感冒生病時,服用小鳥粉可將痰液裡的蛋白雙硫鍵打斷,讓痰液變稀,比較好咳出來。(資料照)

〔健康頻道／綜合報導〕感冒時，不少人都有這樣的疑問：「為什麼吃完小鳥粉，反而越咳越厲害？」以為能止咳，卻發現咳得更頻繁，難免讓人擔心是不是藥不對症。對此，林筱琪診所醫師林筱琪說明，小鳥粉（NAC）本來就不是止咳藥，而是化痰藥。因此，吃完小鳥粉越咳越厲害其實是好事，代表它正在讓痰液變稀，讓痰比較好咳出。

小鳥粉是化痰藥非止咳藥

許多人感冒時，常會服用小鳥粉，但可能不知道小鳥粉的功用何在。林筱琪於臉書專頁「林筱琪醫師快樂育兒」發文與短影音表示，小鳥粉具有抗氧化、抗發炎作用。感冒生病時，服用小鳥粉可將痰液裡的蛋白雙硫鍵打斷，讓痰液變稀，比較好咳出來。因此，咳嗽聲聽起來也會變多，這是很正常的生理反應。因為服用小鳥粉不是讓你不咳，而是讓你咳得更有效率。

醫解迷思無美白、解酒功效

至於「脆」（Threads）上熱議的「小鳥粉可以解酒、美白？」林筱琪特別解釋，在醫學上，小鳥粉（NAC，Acetylcysteine）主要用於：當痰液太黏時，可幫忙化痰；乙醯胺酚（普拿疼）中毒時，可作解毒之用；以及具抗氧化、保肝用途。但因仍屬藥物，也未被證實可美白、解酒，提醒切勿亂服用。

小鳥粉這樣吃可發揮作用

此外，許多人質疑：「小鳥粉一定要泡水喝嗎？」或是認為「一定要沖泡後喝！這樣藥效才會釋放，吸收才比較好！」對此，林筱琪也於粉專提出解說，小鳥粉的主要成分NAC（乙醯半胱胺酸）本來就是水溶性的；泡水喝因此，泡水喝、直接吞、混在果泥都可以，最後都會在身體裡遇到水並溶解，進而發揮作用。

林筱琪並分享，依原廠資料，小鳥粉泡水喝效果並不會比較好。但因它是粉劑，對喉嚨或許有點刺激，有些人吃完會有些反胃噁心的灼熱感。想要改善這種刺激感，年長者或容易嗆咳的小朋友，可加20-50c.c.的溫開水溶解後服用。若年紀特別大或管灌飲食者，建議使用發泡錠的劑型。

