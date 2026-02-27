自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

注意自己講話情況！研究：說話方式 可能是失智症早期警訊

2026/02/27 13:52

研究發現，說話節奏不僅僅是個人風格，更是大腦健康敏感指標。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究發現，說話節奏不僅僅是個人風格，更是大腦健康敏感指標。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人類在日常對話中的說話方式，能反映出大腦運作狀況。加拿大和英國合作進行的1項研究發現，說話節奏不僅僅是個人風格，更是大腦健康敏感指標。若說話節奏出問題，有可能是失智症早期警訊。此研究發表在《語言和聽力研究》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大多倫多大學和英國約克大學的研究團隊，要求參與者用自己的話描述複雜圖像，然後完成旨在測量執行功能的既定測試。執行功能指的是幫助人類進行規劃、記住資訊、保持條理的能力。

說話節奏中的一些細節，例如停頓或「呃」、「嗯」之類的語氣詞以及詞語表達困難時刻，都與大腦執行功能密切相關。研究團隊利用人工智慧詳細分析語音錄音，識別出數百個精細節奏和流暢性指標，包括人們停頓頻率、使用語氣詞的頻率以及在回憶某個詞語之前猶豫的頻率。

研究結果表明，說話情況能夠反映出核心認知技能。日常說話的節奏和流暢度可能提供1種實用的認知健康監測方法，從而幫助人更早發現被忽視的變化。

研究團隊表示，人的執行功能會隨著年齡增長而衰退，且在失智症早期就常常受損，但傳統測試方法難以追蹤大腦功能的變化。傳統測驗耗時費力，容易受到練習效應的影響，也就是因熟悉而導致表現提升。相較之下，自然說話是1種日常行為，可以重複且無干擾地進行大規模測量。

研究團隊指出，鑑於自然說話的便利性、易用性和靈敏度，是重複評估的理想選擇，可幫助識別出認知衰退速度高於預期、且可能具有較高失智症風險的個體。研究人員補充，早期發現對於干預措施至關重要，因為失智症涉及大腦的進行性退化，而這種退化是可以減緩的。

研究團隊最後強調，還需要進行縱向研究，長期追蹤個體言語狀況，以區分正常老化和失智症早期跡象。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中