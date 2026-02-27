注意自己講話情況！研究：說話方式 可能是失智症早期警訊

研究發現，說話節奏不僅僅是個人風格，更是大腦健康敏感指標。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人類在日常對話中的說話方式，能反映出大腦運作狀況。加拿大和英國合作進行的1項研究發現，說話節奏不僅僅是個人風格，更是大腦健康敏感指標。若說話節奏出問題，有可能是失智症早期警訊。此研究發表在《語言和聽力研究》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大多倫多大學和英國約克大學的研究團隊，要求參與者用自己的話描述複雜圖像，然後完成旨在測量執行功能的既定測試。執行功能指的是幫助人類進行規劃、記住資訊、保持條理的能力。

說話節奏中的一些細節，例如停頓或「呃」、「嗯」之類的語氣詞以及詞語表達困難時刻，都與大腦執行功能密切相關。研究團隊利用人工智慧詳細分析語音錄音，識別出數百個精細節奏和流暢性指標，包括人們停頓頻率、使用語氣詞的頻率以及在回憶某個詞語之前猶豫的頻率。

研究結果表明，說話情況能夠反映出核心認知技能。日常說話的節奏和流暢度可能提供1種實用的認知健康監測方法，從而幫助人更早發現被忽視的變化。

研究團隊表示，人的執行功能會隨著年齡增長而衰退，且在失智症早期就常常受損，但傳統測試方法難以追蹤大腦功能的變化。傳統測驗耗時費力，容易受到練習效應的影響，也就是因熟悉而導致表現提升。相較之下，自然說話是1種日常行為，可以重複且無干擾地進行大規模測量。

研究團隊指出，鑑於自然說話的便利性、易用性和靈敏度，是重複評估的理想選擇，可幫助識別出認知衰退速度高於預期、且可能具有較高失智症風險的個體。研究人員補充，早期發現對於干預措施至關重要，因為失智症涉及大腦的進行性退化，而這種退化是可以減緩的。

研究團隊最後強調，還需要進行縱向研究，長期追蹤個體言語狀況，以區分正常老化和失智症早期跡象。

