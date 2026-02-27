套針脊椎矯正手術 107歲人瑞阿嬤恢復日常活動

黃姓人瑞阿嬤術後x光片顯示病痛改善。（李孔嘉提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕脊椎滑脫是台灣常見的高齡脊椎疾病，嘉義一名107歲人瑞黃姓阿嬤近來因腰痠背痛與下肢麻木惡化，行走困難，只能以輪椅代步，經檢查發現是腰椎滑脫合併神經壓迫，透過「套針脊椎微創手術」已能再度拿起四腳拐杖行走，恢復日常活動。

這位阿嬤原本檢查發現為腰椎第四、第五節脊椎滑脫，且核磁共振顯示神經嚴重壓迫。由於年事已高且合併多項內科疾病，家屬憂心全身麻醉與傳統手術風險，一度不敢接受治療。

經別人介紹後，前往嘉市陽明醫院求診，由脊椎外科醫師李孔嘉評估。李孔嘉指出，阿嬤屬於腰椎滑脫合併神經壓迫，若未妥善處理，恐影響行動能力，甚至進一步造成膀胱無力、頻尿、便秘等問題，嚴重影響生活品質與健康。

考量阿嬤高齡與身體狀況，李孔嘉採用門診局部麻醉進行「套針脊椎微創手術」，透過兩階段治療改善症狀。首先以徒手復位方式矯正滑脫，擴大椎間孔、解除神經根壓迫；再於椎間盤內灌注骨水泥，支撐椎間盤高度與脊椎排列。整個手術不需全身麻醉，也不必住院。

術後老奶奶疼痛立即改善，雙腳麻木感消失，順利擺脫輪椅，再度拿起四腳拐杖行走，讓家屬欣喜不已，也對免住院、恢復快的治療方式感到方便與安心。

李孔嘉表示，傳統標準治療為全身麻醉下進行神經減壓與鋼釘固定手術，術後需住院數天，恢復期約兩至三個月。對年輕患者而言風險較低，但對高齡或內科病況複雜者，麻醉與手術併發症風險相對提高，往往因此延誤治療。

李孔嘉說，套針脊椎微創手術提供另一種選擇，在符合適應症的情況下，可於門診局部麻醉下完成，多數患者術後可快速恢復日常活動，且無須穿戴背架，該手術為自費手術。不過，並非所有脊椎滑脫患者都適合此療法，仍需經專科醫師審慎評估，才能確保安全與療效。

黃姓人瑞阿嬤進行套針微創手術後病痛改善。（李孔嘉提供）

黃姓人瑞阿嬤術前x光片顯示脊柱側彎。（李孔嘉提供）

黃姓人瑞阿嬤術前面二張x光片是術前脊柱側彎。（李孔嘉提供）

