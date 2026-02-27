自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》打猛健樂失去飲食樂趣？營養師有解

2026/02/27 17:24

「享用美食應當是樂趣，但打過猛健樂後，我變得完全不想吃東西？」若你有類似困擾，營養師羅晞蕾提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕近年瘦瘦筆（猛健樂、又稱瘦瘦針）引發熱潮；不過有少數人發生意外的副作用，覺得自己打了沒變瘦的人，也是有的。宸昕營養諮詢中心執行長暨總營養師羅晞蕾認為，如果能在這段時間裡：練習慢慢吃、練習觀察身體反應、練習分辨「不餓」跟「吃不下」，即使停藥，都能輕鬆養成不易復胖體質。

羅晞蕾在臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」表示，最近有客戶打瘦瘦筆，向她回饋 「打了之後，不會感覺餓，不想吃東西，好像也沒有不好，但好像就不上來哪裡怪怪的。」體重下降了，食量變小了；但有些人卻開始出現另一種感覺：對食物變得很沒感覺，看到喜歡吃東西放在眼前也提不起勁來吃。吃飯變成一件「應該要做的事」，而不是身體的回應。

「從營養師的角度來看，這其實很關鍵。」瘦瘦筆主要影響的是食慾與胃排空速度，讓你比較不容易餓、比較快有飽足感。但同時，也會讓很多人慢慢失去對身體訊號的感受力。為什麼最該補的是「感覺」？羅晞蕾分析，在食慾被壓低的狀態下，很多人會開始：

●吃得很少，卻不知道自己到底夠不夠。

●吃完一餐，但沒什麼「滿足」或「安心」的感覺。

久了之後，飲食會變成一件很「機械化」的事。而一旦停藥、或生活節奏改變，如果沒有找回對飢餓、飽足、疲勞的感覺，身體就很容易再次失去方向。

羅晞蕾表示，自己在意的是除了熱量跟營養素的問題以外，你還感不感覺得到自己。你知不知道：什麼時候是真的餓？什麼時候只是累了？什麼時候該停下來？這些「感覺」，才是能不能長久維持體態的關鍵。

羅晞蕾表示，使用瘦瘦筆期間，是一段很好的練習期。如果能在這段時間裡：練習慢慢吃、練習觀察身體反應、練習分辨「不餓」跟「吃不下」，那未來不管有沒有藥物的幫忙，你都比較不容易迷路。

羅晞蕾常跟個案說：「瘦瘦筆可以幫你把食量變小，但真正能陪你走得久的，是你重新找回的那些身體感覺。知道自己該怎麼吃。」

