健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健檢揭腸道異常多無感 二二八連假調整3招一次看

2026/02/27 10:49

飲食清淡，減油減糖可減輕腸胃負擔；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

飲食清淡，減油減糖可減輕腸胃負擔；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕農曆春節9天假期才剛結束，今起又迎來二二八連假。專家指出，民眾可趁這段假期調整作息與飲食節奏；若近期出現脹氣、消化不良、疲倦感增加或睡眠品質下降等情況，更應把握時間進行調整。

根據國泰健康管理分析2025年近10萬筆健檢資料發現，每2人就有1人在檢查後才發現腸胃道異常，但事前僅約2成自覺有腸道困擾。這樣的落差顯示，不少人自認「很健康」，但腸道問題往往在無明顯症狀時就已發生，容易被忽略。進一步觀察也發現，年節前後因飲食型態在短時間內改變，腸道不適與疲倦感出現比例提高，顯示腸道對作息與飲食變化相當敏感。

國泰健康管理營養師高嘉敏指出，年節期間飲食偏向高油、高糖與高加工食品，加上作息紊亂、活動量下降，容易影響腸道蠕動與菌相平衡。油脂會延緩胃排空，高蛋白飲食增加消化負擔，短時間內攝取頻率提高，腸道調節能力可能出現壓力反應；這些變化未必立即反映在健檢紅字上，卻可能讓人出現「吃越好、人越累」或腸胃功能性不適的狀況。

高嘉敏進一步表示，若平時腸道菌相穩定、飲食節奏規律，年後恢復效率會較快、整體狀態也較佳。她建議循序回到穩定的飲食與生活節奏，搭配支持腸道菌相平衡的日常保健方式。當腸道基礎穩定，即使經歷年節飲食變化，也能更快回到原本的身體狀態。

除了健檢資料反映的「無感落差」，國泰綜合醫院個案管理師林佩蓉表示，根據臨床觀察，年假後門診常迎來一波腸胃科就醫高峰。常見民眾因腹脹、消化不良、胃食道逆流或腹瀉等不適前來就醫，症狀多與短時間內攝取過多高油脂食物、暴飲暴食，以及年菜保存與重複加熱不當有關。

林佩蓉建議，透過3項生活調整，可幫助腸胃逐步恢復。

● 減油減糖，減輕負擔：油脂過多會延長胃排空時間。年後蛋白質來源如魚、雞肉可改以清蒸方式烹調；堅果雖健康但油脂含量高，也應適量攝取。

● 飯後散步，減少胃食道逆流：餐後避免立即坐下或躺臥，建議散步約15分鐘，促進腸胃蠕動，同時遵守「七分飽原則」，避免胃部過度擴張。

● 遠離感染源，惜食不冒險：餐前與備餐前應徹底洗手，有傷口需妥善包紮；剩菜冷藏建議3天內食用完畢，冷凍則1至2個月內食用；若食物出現異味、發黑、變酸或表面產生黏稠絲狀物，應立即丟棄；復熱時，食物中心溫度須達75°C以上，湯品需煮沸；復熱後，應當餐食用完畢，避免再次冷藏或重複加熱。

國泰健康管理分析健檢資料發現，多數民眾對自身腸胃道健康的主觀感受，與實際健檢結果存在明顯落差；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

國泰健康管理分析健檢資料發現，多數民眾對自身腸胃道健康的主觀感受，與實際健檢結果存在明顯落差；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

