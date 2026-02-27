健康網》不舉就吃壯陽藥？ 藥師：無法直接增性慾 5招助改善

藥師廖偉呈表示，治療男性性功能障礙的藥品並沒有直接增加性慾的作用，且劑量也並非愈高愈好，過量使用僅會增加副作用風險，甚至可能危及生命；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕使用治療男性性功能障礙的藥品時，應瞭解正確的使用方式及可能發生的副作用。食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師廖偉呈，說明藥品的作用機制及使用之相關注意事項，以確保民眾用藥安全。

使用時機

•PDE5抑制劑：為目前臨床上治療男性勃起功能障礙最常使用的藥品，其作用機轉是增加陰莖平滑肌內的cGMP濃度，促進血管擴張以達到勃起效果。一般需於性行為前30分鐘-1小時服用。

•睪固酮補充療法：針對低睪固酮症合併勃起功能障礙患者，可透過口服、注射、貼片或凝膠等方式改善性慾，進而間接提升勃起功能。此類口服藥品通常在早晨使用，多為固定劑量、規律給藥，並非隨性交使用。

•選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRIs）：如Dapoxetine，針對早洩患者，臨床上可使用此類藥品以延遲射精。需於性行為前1-3小時口服，或使用局部麻醉劑以降低陰莖敏感度。

用藥前必知：應經醫師處方，注意禁忌症與副作用風險

廖偉呈強調，性功能障礙相關藥品皆屬醫師處方藥品，具有特定禁忌症，因此，就醫時應主動告知醫師目前的疾病狀況及用藥情形，以利醫師進行妥善評估。

禁忌症

•PDE5 抑制劑：近期曾發生心肌梗塞、中風者，或患有嚴重心血管疾病、重度肝腎功能不良者，應避免使用；此外，亦不可與硝酸鹽類藥物（如硝化甘油）併用，可能增加副作用的發生。

•睪固酮補充療法：不適用於前列腺癌或男性乳癌患者，且需定期追蹤攝護腺指數PSA、血紅素及肝腎功能。

•選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRIs）：則禁用於特定心血管疾病、中重度肝功能不全的患者，且應謹慎使用於有躁症或嚴重抑鬱症病史的病人。

副作用

•PDE5抑制劑：常見副作用為頭痛、臉潮紅、鼻塞、消化不良；若出現持續勃起超過4小時、視力或聽力異常、胸痛或嚴重低血壓等情形，應立即就醫。

•睪固酮補充療法：可能引發痤瘡、水腫、紅血球過多，並增加血栓與前列腺風險，因此治療期間須定期追蹤。

•選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRIs）：藥品：常見副作用為噁心、頭暈、失眠，多數症狀會隨使用時間延長而逐漸減輕。

治療男性性功能障礙的藥品並沒有直接增加性慾的作用，且劑量也並非愈高愈好，過量使用僅會增加副作用風險，甚至可能危及生命。此外，雖然PDE5 抑制劑不會造成生理成癮，但部分患者可能因心理因素產生「沒有藥就不敢行房」的心理依賴情形。

廖偉呈提醒，治療男性性功能障礙不僅靠藥物，戒菸、少飲酒、規律運動、體重控制及均衡飲食，都有助於改善。建議採地中海飲食，多攝取蔬果、全穀類與魚類，並補充鋅與維生素D，同時維持良好的睡眠品質與壓力管理，與伴侶建立良好溝通，有用藥需求，應先就醫接受專業評估，切勿購買或使用來路不明的產品。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1067期

