健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「天邊孝子症候群」別怕 陳志金：用「糖」治

2026/02/27 11:00

大眾多少聽過「天邊孝子症候群」，詳細狀況是什麼，又該如何解決，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金提出看法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

大眾多少聽過「天邊孝子症候群」，詳細狀況是什麼，又該如何解決，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金提出看法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／陳志金

重症病人經常會有「突然冒出」、「住在遠方」的孝順女兒（當然也有可能是兒子啦，但真的比較少），他們專門在挑剔醫療團隊的治療，和責怪平日陪在床榻旁照顧的兄、嫂、弟、姐、妹、媳等，一天到晚都在埋怨他們「為什麼要選擇放棄！」

即使患者已經走到了疾病末期，幾乎就要回天乏術，甚至大部分的親屬都達成共識，決定要讓老先生或老太太善終，但是這位天外飛來的孝女（或孝子）仍然會堅持「要救到底！」結果，就是讓老人家身上插滿了管子、接上機器，或CPR壓得肋骨斷了好幾根、七孔出血，不得如願「善終」。

這熟悉的情景不只電視上在演，醫院也天天上演，在重症醫療現場，更是見怪不怪。其實，這種情形國內國外都有，國外早有個專用名詞來稱呼：來自加州的女兒症候群（Daughter from California Syndrome）。當然，在加州的醫療人員會說他們遇到的是「來自芝加哥的女兒症候群（Daughter from Chicago Syndrome）」，還有人說是來自紐約的。在臺灣的話，就南部的醫護會說孝子孝女是來自臺北的，臺北的醫護就說是來自高雄的，對我來說，來自南部北部都不是很重要啦，說通通是「澳洲」來的（哈）也很恰當呀。言歸正傳，我個人認為林秀娟教授的說法蠻貼切的，而且也不會得罪人，統稱叫做「天邊孝子症候群」。

有「天邊孝子症候群」的孝子孝女，不僅會增加醫療團隊或原來照顧者的困擾，也經常是推動善終的最大阻力。只是世界無奇不有，天邊孝子無所不在，再怎麼樣，他也稱得上患者家屬之一，不可能視而不見，不理不睬。為此，我為這個症候群歸納出5個特徵，想了一個口訣——SUGAR（糖），只要逐條處理，各個擊破，就是化解（治療）之道。

天邊孝子症候群 5大特徵：SUGAR

S：Surprised by the scale of deterioration.（被父母病況惡化的程度嚇到了）

因為遠在天邊、太久沒有回來看父母了，印象可能還一直停留在離開時的樣子，明明上一次（可能是好幾年前的事了）見到父母還健健康康，怎麼再看到，就是眼前這般「病危」、已不成人形的模樣。驚嚇過度，自然無法接受。

這時候，醫護需要做的是協助他們度過否認期（或驚嚇期）。明白且耐心地告訴他，隨著年紀增加，患者歷經多少次疾病、住院或手術、搶救。如今能等到他回來，而且這麼孝順、這麼有成就，應該「可以放心了。」畢竟，承受過這麼多痛苦，很累了，如果可以的話，要幫助長輩平順走完人生必經之路。

U：Unrealistic expectation.（對醫療懷抱不切實際的期待）

因為太久沒有關心、沒有回來看父母，內心的自責與愧疚是必然的，於是把這些都轉為對醫療有不切實際的期待，例如，以為只要急救到底，自己的父母很快就會「好」起來，變得跟以前一樣健康，可以行動、可以進食……，然後他們就可以繼續當孝子孝女，彌補自己過去的漠不關心。

總之，諸如此類的想法，就是很「不切實際」，這都要靠醫護的協助，不只要依上述所說的告知真相、陪他度過否認期，還要想辦法降低他內心的自責與愧疚，最有效的方式就是「肯定他的付出」，什麼都好，就是給予肯定。

G：Guilty feeling.（平時鮮少陪伴而衍生的愧疚感）

因為嫁到遠方、工作繁忙、離鄉背井等理由，以致無暇常常回來看父母。雖然都有依照「廣告」的建議，購買昂貴的雞精、麥片、維骨力，來代替他孝順父母、照顧父母，但看到父母現況，總會因為無法陪伴而衍生自責感與愧疚感，最好方式就是逃避事實（否認現況），與把責任轉嫁到別人的身上（開罵）。責罵，是反應自己內心的不安與內疚。

內心的自責感與愧疚感是「天邊孝子症候群」發病的最大關鍵，想要徹底解除這個關鍵因子，最好的方式就是肯定他們的付出，最好用的幾句話就是：

「沒看過像你這麼孝順的女兒/兒子。」

「住那麼遠，還那麼掛心父母的身體，真的很難得。」

「平日就花大錢買補品，現在還放下工作大老遠趕回來！」

「你父母／家屬都說，你真的是最孝順的那一個。」

「有這麼一位孝順的女兒／兒子，他一定也很欣慰。」

先動之以情，等他眼淚流下來之後，再視情況把他拉回現實「可是啊，人畢竟會老。」總之，他的挑剔與指責都只是想表示他有在關心患者，就根據這一點，一定要給予肯定。醫護不必因此生氣或卯起來教訓他平日就要孝順或陪伴等，因為這些都不會是天邊孝子想要聽的。

A：Absent from life or care of the patient.（在父母的生活或照顧中長期缺席）

除了一直用昂貴營養品來代替自己照顧父母的天邊孝子，也有那種定時寄錢要其他兄弟姐妹肩負責任的子女，他們都在抱怨「明明交代要買最好的給父母，怎麼會照顧成現在這個樣子呢？」很多當人家媳婦的，對大姑小姑這樣的指責都不陌生吧。這時候，要記得在其他照顧者（家屬）面前，肯定主要照顧者的付出，畢竟生死交關之際，醫護說的還是比較有說服力。

「你的嫂嫂很用心在照顧耶，如果不是她這麼用心，不太可能活到這個時候啦。這個病住在家裡是很難照顧的，我沒看過像你嫂嫂照顧得這麼好的。」要記得，我們都是同一陣線的，都是一起要為病人好。想辦法替主要照顧者解圍，他才不會為了不想被罵，把矛頭指向醫療人員。

我們對所有「有付出」的人給予肯定，也要協助他們解除「內疚」，他們才不會不理性的把「內疚」轉換成對醫療人員的挑剔與不滿。同理他們、肯定他們、讓他們知道，我們也在為他們的父母（長輩）想辦法，大家是同一陣線的。

R：Reassert role as an involved caregiver.（重申自己參與照顧的決策角色）

天邊孝子回來後，通常會重申自己對父母醫療的參與感和主導權「我希望能用最好的藥，自費也沒關係。」這種絕對要配合，自費的白蛋白、營養品、敷料……，都是很不錯的，用他自己帶來的珍貴精油去按摩，當然也很棒，讓他花點錢（因為這確實是他目前唯一能做的啊）有助於解除內疚。通融他多一點時間訪視與陪伴、讓他參與洗澡或照護，是給他一些補償的機會。網友說，這叫「從天邊到身邊，把動口改為動手。」

當然，為了尊重他的意見，要召開家庭會議，一方面是肯定大家的付出，也是代替父母感謝這位孝順子女，讓父母可以放心的走上人生必經之路，最後再將大夥拉回來，回歸到病人的現實狀況來做說明與討論。網友說，這是「糖衣苦藥」，先以糖衣包裝，再來談苦藥，比較能吞得下去啦！

每位家屬都是關心患者的，每位家屬都是跟醫療團隊站在同一陣線的，即使有天邊孝子症候群。

天邊孝子的咆哮、質疑、不合作等等，多半都是「SUGAR」造成的，別一開始就下猛藥糾正，而是要逐條處理，各個擊破，才能化解，最重要的是能幫助他們面對現實，還能不傷和氣喔。

我們應該正向看待天邊孝子：會挑剔的，代表他們在乎。

他們的付出需要被肯定，醫療人員要協助他們解除內疚與自責。

同時也要提醒我們自己，要感謝陪在父母身邊照顧父母的父兄姐妹，而我們自己不要成為大家眼中那個「只會出一張嘴」的「天邊孝子（女）」。

（原文作者為奇美醫院加護醫學部醫師陳志金，全文引用自臉書粉專「Icu醫生陳志金」）

