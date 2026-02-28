筋骨百科》梨狀肌發炎勒住神經 吃藥不治本！醫師有解法

因工作為久坐型態的人不少，苦於梨狀肌發炎的人也多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕因工作為久坐型態的人不少，苦於梨狀肌發炎的人，自然也多。有位工程師因為臀部疼痛而不能坐好，超音波發現坐骨神經受影響，健立診所醫療長、骨科醫師許芳偉在Thread「筋骨百科Dr.Bone許醫師Fangwei Hsu」表示，「遇到被肌肉『勒死』的神經，要用『水』來救。」

許芳偉說明，梨狀肌發炎腫脹時，就像一條變胖的橡皮筋，死死勒住下方的坐骨神經。吃藥、按摩通常只治標不治本，因為神經已經「沾黏」在肌肉上了；需要骨科的拆彈技術：「超音波導引神經解套術」。

當場解開枷鎖的工程師

許芳偉舉出一位工程師的案例：這位工程師的屁股痛到無法坐著寫code，走路像拖著一條廢腿。許芳偉用超音波看到他的坐骨神經被腫脹的肌肉壓得扁扁的。在超音波導引下，我將修復液精準地注射到肌肉與神經的中間。「啵」一聲，液體把沾黏撐開的瞬間，他驚訝地說：「欸？那種緊繃感不見了！」

許芳偉表示，這不是單純打止痛針，而是有3個步驟：

導航： 用超音波看到神經在哪 。

剝離： 利用液體的壓力，把神經從緊繃的肌肉中救出來，還給它活動空間 。

修復： 注射的 PRP/PRF 同時修復受傷的神經和肌肉 。

Dr. Bone 的處方籤

許芳偉總結，「被勒住的神經，光吃止痛藥是不會鬆開的。把它解套，才是斷根的關鍵。」

