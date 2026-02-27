自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》哺乳避孕？醫：對內分泌的極大誤解

2026/02/27 13:10

對於哺乳避孕法以及沒月經就不用避孕等謠言，婦產科醫師蘇怡寧表示，這是對人體的極大誤解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為，正在哺乳時或是月經沒來，就代表是「安全期」。婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，「這是對人體內分泌系統，極大的誤解。」

蘇怡寧表示，很多人以為哺乳就是天然的避孕藥，甚至覺得只要還在餵奶，子宮就像是進入了休眠模式。「這其實是對人體內分泌系統的一種誤解」。

月經不來不代表排卵失蹤，更殘酷的是，排卵常常會先於第一個月經回來。「所以不少人是說『我不是還沒來（月經）嗎？』來迎接兩條線。」蘇怡寧表示，哺乳確實會抑制排卵，主要原因是泌乳素升高，會壓住下視丘的 GnRH 脈衝。GnRH 不跳，LH FSH 的節奏就亂。排卵就變得像薛丁格的貓，有時候幾個月不見蹤影，有時候突然給你一個驚喜。「這種不規律的排卵，才是備孕時最大的技術障礙，你根本抓不到排卵的黃金時刻。」

蘇怡寧同步提到常見的迷思：「哺乳避孕法」。據稱在產後六個月內，幾乎全母乳，月經仍未恢復，而且餵奶頻率要夠高；不過寶寶一歲以後，副食品吃得穩睡過夜夜奶減少，這個方法基本上就下班了。「如果你繼續把它當避孕方式，我就笑笑的，這時候保險套可以考慮一下。」

蘇怡寧強調，單靠哺乳要避孕沒這麼簡單。但如果想要積極懷孕，確實也會因為排卵不規律變得比較難抓時機。想加速就用排卵試紙或基礎體溫，遇到困難再說。真的也不用先焦慮，至於那些擔心懷孕之後是不是不適合再繼續哺乳或是擔心餵奶會導致流產的說法，多半是建立在過度恐懼之上。

人體子宮對催產素的敏感度，在孕初期其實很低。一般健康孕婦吸吮引發的催產素波動，帶來的收縮幅度有限，對子宮來說大概就像蚊子叮一下；但當然也有例外。

如果你本來就是高風險族群，例如有不明原因陰道出血、有早產徵兆或子宮頸問題、曾有中期流產或被醫師明確交代要避免子宮收縮，那當然就不適合硬拚。請跟你的產檢醫師討論，這是風險管理。

