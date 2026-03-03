自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》元宵湯圓一顆最高近80大卡！ 鹹甜熱量差很大

2026/03/03 16:23

營養師高敏敏提醒，Q彈外皮包著濃郁內餡的湯圓，讓人忍不住一顆接一顆，但不同口味與大小，熱量差異也不小，一不小心就可能默默熱量超標；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提醒，Q彈外皮包著濃郁內餡的湯圓，讓人忍不住一顆接一顆，但不同口味與大小，熱量差異也不小，一不小心就可能默默熱量超標；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日是元宵節，湯圓也是家家戶戶必吃應景食物。營養師高敏敏提醒，Q彈外皮包著濃郁內餡的湯圓，讓人忍不住一顆接一顆，但不同口味與大小，熱量差異也不小，一不小心就可能默默熱量超標。

鹹甜湯圓熱量比一比

高敏敏於臉書專頁發文出，以市售大顆湯圓每顆約20g為例，不論鹹甜口味，熱量大約落在每顆53-78大卡之間。甜餡口味普遍熱量較高，其中以芝麻湯圓77.8大卡最高，其次是紫糯芝麻湯圓76.4大卡，最低的提拉米蘇湯圓也有53.2大卡。鹹湯圓熱量相對略低，每顆約60大卡左右。至於小湯圓每顆約3-4公克，熱量約6-13大卡之間，熱量雖看似不高，但若一個接一個，總量仍容易累積。

4族群吃湯圓須留意

高敏敏並特別指出，吃湯圓時，以下4族群須特別留意，以免熱量、血糖飆升，或是造成腸胃不適與危險：

減重者：糯米屬高碳水食物，若一顆接一顆，容易導致熱量超標。

腸胃易脹氣者：糯米支鏈澱粉比例高，較難消化，容易腹脹不適。

控血糖者：湯圓外皮加上甜內餡，可能造成血糖快速上升。

咀嚼吞嚥困難者：小孩與長者應特別留意噎到風險。

避免熱量囤積小技巧

至於如何避免吃湯圓囤積熱量，高敏敏分享，可掌握3個小撇步：1.飯後搭配富含酵素的水果，如奇異果、鳳梨、木瓜、香蕉，有助消化。2.飯後多走動、散步或騎腳踏車，幫助消耗熱量。3.與親友分食，避免一次煮太多又要全部吃完。

高敏敏並提醒，元宵節吃湯圓象徵團圓與祝福，開心過節之餘，別忘注意份量，避免節後體重悄悄上升。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中