健康網》元宵湯圓一顆最高近80大卡！ 鹹甜熱量差很大

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日是元宵節，湯圓也是家家戶戶必吃應景食物。營養師高敏敏提醒，Q彈外皮包著濃郁內餡的湯圓，讓人忍不住一顆接一顆，但不同口味與大小，熱量差異也不小，一不小心就可能默默熱量超標。

鹹甜湯圓熱量比一比

高敏敏於臉書專頁發文出，以市售大顆湯圓每顆約20g為例，不論鹹甜口味，熱量大約落在每顆53-78大卡之間。甜餡口味普遍熱量較高，其中以芝麻湯圓77.8大卡最高，其次是紫糯芝麻湯圓76.4大卡，最低的提拉米蘇湯圓也有53.2大卡。鹹湯圓熱量相對略低，每顆約60大卡左右。至於小湯圓每顆約3-4公克，熱量約6-13大卡之間，熱量雖看似不高，但若一個接一個，總量仍容易累積。

4族群吃湯圓須留意

高敏敏並特別指出，吃湯圓時，以下4族群須特別留意，以免熱量、血糖飆升，或是造成腸胃不適與危險：

●減重者：糯米屬高碳水食物，若一顆接一顆，容易導致熱量超標。

●腸胃易脹氣者：糯米支鏈澱粉比例高，較難消化，容易腹脹不適。

●控血糖者：湯圓外皮加上甜內餡，可能造成血糖快速上升。

●咀嚼吞嚥困難者：小孩與長者應特別留意噎到風險。

避免熱量囤積小技巧

至於如何避免吃湯圓囤積熱量，高敏敏分享，可掌握3個小撇步：1.飯後搭配富含酵素的水果，如奇異果、鳳梨、木瓜、香蕉，有助消化。2.飯後多走動、散步或騎腳踏車，幫助消耗熱量。3.與親友分食，避免一次煮太多又要全部吃完。

高敏敏並提醒，元宵節吃湯圓象徵團圓與祝福，開心過節之餘，別忘注意份量，避免節後體重悄悄上升。

