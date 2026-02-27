自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》40歲人身體有如60歲？網紅醫談健康逆齡法

2026/02/27 09:19

想讓自己「逆齡」，也就是健康年齡比實際年齡低，網紅醫師金里納建議每週進行2次阻力運動。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕你是否常感覺體能下降？進行健康檢查時覺得數字不理想？在美國執業的網紅醫師金里納（Leonid Kim）在擁有60萬訂閱的頻道表示，常會發現 40 歲的人體力與代謝指標甚至不如 65 歲的人，這狀況相當常見，且證明「生物年齡」受生活方式的影響遠大於出生日期。同時他提出緩解老化的建議。該影片在不到2週的時間獲得9萬次點閱。

不希望身體比實際年齡老 留意5警訊

金里納表示，長壽醫學的臨床觀察常發現 40 歲的人體力與代謝指標甚至不如 65 歲的人。他認為，「生物年齡」與生活習慣的影響息息相關。金里納提出5個代表你可能老化過快的關鍵訊號：

1. 受傷或運動後恢復變慢：如果你發現肌肉痠痛持續的時間比以前長，或是扭傷等小傷需要好幾週才能痊癒，這代表身體的「修復系統」正在衰退。這通常與免疫功能受損及慢性低度發炎有關，導致身體清理與重建組織的效率下降。

2. 大腦迷霧與思考遲鈍：大腦雖然僅占體重的2%，卻消耗了全身約 20-25% 的能量。如果你感到注意力難以集中、切換工作變得困難，這可能是大腦能量供應不穩定的徵兆。主因通常有二：一是血糖波動，神經難以接受不穩定的能量；二是血管老化導致血流減少，使得大腦無法獲得足夠的氧氣與營養。

3. 日常能量水平下降：這裡指的不是熬夜後的疲累，而是一整天都感到能量不足，甚至需依賴大量咖啡因支撐。這與細胞內的發電廠「線粒體」（Mitochondria）的效率有關。當線粒體功能失調，身體就無法有效地將食物轉化為能量（ATP），進而影響肌肉、大腦與免疫系統的運作。

4. 代謝靈活性低：「代謝靈活性」是指身體根據需求，在燃燒葡萄糖與燃燒脂肪之間切換的能力。健康的身體在血糖降低時能順暢切換到燃脂模式；但老化過快的身體會過度依賴葡萄糖，導致餐間容易出現能量崩潰（Midday Slump）、渴望甜食，並增加脂肪堆積與胰島素阻抗。

5. 肌肉量與力量流失：肌肉不只是用來活動，它更是一個活性分泌器官。肌肉量的流失會直接影響胰島素敏感度。其中握力（Grip Strength）是長壽極為可靠的預測指標，其預測死亡風險的能力甚至超過了血壓或體力活動水平。

逆轉生物年齡 嘗試4行動

金里納建議透過以下4項行動來優化身體機能。透過這些科學證實的方法，我們不僅能延緩衰老，更有機會逆轉生物年齡，讓身體展現出比實際年齡更年輕的活力：

每週至少兩次阻力訓練：專注於推、拉、蹲等基礎動作，建立並維持肌肉量，提升胰島素敏感度。

增加有氧運動：每週進行 3 至 5 次、每次 20-40 分鐘的中低強度運動（如快走、騎車）。這能提升線粒體功能與代謝靈活性。

優化飲食結構：攝取足夠的蛋白質與纖維。研究顯示，較高的蛋白質攝取與較低的死亡風險呈正相關，有助於肌肉合成與組織修復。

優先守護睡眠：睡眠是身體修復的黃金時間。即便只有一晚睡眠不足，胰島素敏感度也可能下降20%。建議維持規律作息，並在睡前 1-2 小時遠離電子產品的藍光。

