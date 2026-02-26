12萬瓶癌症標靶藥回收 食藥署：僅特定批號、供應無虞

用於多種癌症治療的標靶藥物「保疾伏」啟動預防性回收，回收22批批號。（圖擷取自食藥署官網）

〔記者羅碧／台北報導〕用於多種癌症治療的標靶藥物「保疾伏」啟動預防性回收。食品藥物管理署今（26）日表示，接獲業者通報，國外製造廠於藥瓶膠塞表面發現異物，經調查確認為不鏽鋼微粒，考量藥品品質與病人用藥安全，已啟動回收國內輸入之特定批號藥品，共計22批、已銷售數量約12萬6611瓶。食藥署強調，本次回收僅限特定批號，藥品供應評估無虞。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說明，本案為藥品製造廠於單一藥瓶的膠塞表面發現異物，經廠商調查確認為不鏽鋼微粒。該類材質常用於醫療器材製造，但若微粒隨注射進入人體，理論上可能造成肺部微動脈短暫阻塞或局部發炎；不過該藥品給藥時須經由過濾器，經評估整體健康風險屬低度，因此業者基於預防原則主動辦理回收。

根據食藥署公告，本次回收藥品為「保疾伏 OPDIVO（nivolumab）」（衛部菌疫輸字第001013號），許可證持有者為台灣小野藥品工業股份有限公司，回收範圍為20mg、100mg、120mg三種規格之特定批號，共22批。食藥署也特別說明，國外通報發現異物的240mg規格藥品並未輸入台灣。

在供應面部分，劉佳萍指出，100mg規格已於2025年因使用量逐漸下降而停止生產，其餘20mg與120mg規格仍有其他批號庫存，且業者已規劃後續輸入時程，整體評估國內暫無藥品短缺之虞。

食藥署已要求業者須於2026年3月10日前完成回收作業，並繳交回收成果報告及後續預防矯正措施。民眾若對用藥有疑慮，應盡速回診與醫師討論，勿自行停藥；醫療院所、藥商及藥局亦應配合停止調劑與供應回收批號藥品。

