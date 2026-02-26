自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

10天內15項藥品短缺 氣喘、眼科用藥入列但有替代

2026/02/26 15:41

國內有氣喘常規治療用藥因生產問題，導致供應不穩，但食藥署指出，有其他同成分、同劑型、同含量的「三同藥品」可供替代使用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shuttertock）

〔記者羅碧／台北報導〕衛福部食藥署春節前彙整「西藥醫療器材供應資訊平台」公告資訊，統計今（2026）年1月31日至2月10日10天內，國內共有15項藥品通報短缺，包括氣喘常規治療用藥「吸洛復250定量噴霧吸入劑」及眼科用藥「善得明眼藥水」，兩者皆因生產問題，導致供應不穩，但均有其他同成分、同劑型、同含量的「三同藥品」可供替代使用。

食藥署表示，各品項恢復供應期程不一，從3月中旬至今年第4季不等，也有部分品項仍無法預估恢復時間，相關最新資訊已公告於平台供臨床端查詢，也函知醫藥相關公協會。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，15項短缺品項中，共有 7 項屬「藥事法」所列的必要藥品，依法須強制通報供應情形，食藥署將持續掌握並協助臨床端調度替代用藥。

其中短缺的氣喘用藥為吸洛復250，適用於可逆性呼吸道阻塞疾病（ROAD）常規治療，包含適合支氣管擴張劑與皮質類固醇組合療法的氣喘兒童與成人；依健保署資料庫數據，該藥年用量約7,116瓶、市佔率約7%，另有三同藥為市場主流品項。

至於善得明眼藥水，適應症包括眼睛充血（紅目）、結膜炎、角膜疾患、眼瞼炎及淚囊炎等；依健保資料，年用量約38萬瓶、市佔率約2成，目前尚有3項三同藥品可供替代。

黃玫甄表示，近期通報短缺原因不一，但多與原物料供應、生產排程延遲、貨運運輸延遲等因素相關，仍須回到各藥商釐清供應卡點並解決。

她也指出，短期內通報案件看似增加，部分原因與廠商、醫院端對通報制度更熟悉、通報更積極有關；食藥署接獲通報後，除依法公告資訊，也會協助尋找可用替代藥品，盼降低民眾仰賴單一藥品或單一廠商風險，強化供應韌性。

立法院今年初三讀通過「藥事法」部分條文修正草案，黃玫甄說，修法後，必要藥品將要求藥商定期申報庫存及供應情況，若有短缺也須提前通知；規定目前尚未擴及非必要藥品，但只要通報，不論必要或非必要，食藥署都會公開並提供替代用藥資訊供臨床參考。

