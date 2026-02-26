研究：聽力關鍵蛋白新功能曝光 或助耳朵免受遺傳性聽力損失

研究發現關鍵聽覺蛋白能調節細胞膜磷脂質分布，當這種膜平衡功能被破壞時，內耳毛細胞就會開始出現程序性死亡。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現對聽覺至關重要的特殊蛋白質具備獨特功能，可控制脂肪分子在細胞膜內的運動。當此功能受到干擾時可能會引發連鎖反應，導致內耳感覺細胞死亡，使人永久喪失聽力。此研究有助於讓科學家，尋找能夠幫助人類保護耳朵，免受遺傳性聽力損失侵害之方法。研究成果近期已在舊金山舉行的第70屆生物物理學會年會上發表。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，在內耳中1種被稱為毛細胞的特殊感覺細胞，可將聲波轉化為大腦能解讀的電訊號。美國國立衛生研究院下屬國家耳聾及其他交流障礙研究所（NIDCD）表示，多年來研究人員一直將TMC1和TMC2這2種蛋白質視為將機械聲波振動轉化為電訊號的機制的核心部分，而TMC1基因突變是遺傳性耳聾最常見原因之一。但研究團隊現在發現，這些蛋白質也執行著另1種截然不同的功能。

研究團隊指出，TMC1和TMC2不僅是對聽覺至關重要的離子通道，還能調節細胞膜。研究人員聲稱，團隊認為導致毛細胞死亡的並非離子通道功能，而是調節細胞膜功能。

研究團隊解釋，TMC1和TMC2除了作為離子通道外，還具有「磷脂翻轉酶」（lipid scramblases）的功能，這類蛋白質能夠重新分配細胞膜內外層之間的磷脂質。在健康狀態下，特定磷脂質會保留在膜的特定兩側，而當1種名為磷脂醯絲胺酸（phosphatidylserine）的磷脂出現在外表面時，會破壞細胞膜平衡，使毛細胞經歷程序性死亡。

研究團隊聲稱，實驗確認攜帶TMC1突變導致聽力喪失的小鼠模型中的毛細胞都表現出膜功能紊亂，即磷脂酰絲氨酸外翻。研究人員稱，這是細胞將死亡的標誌。

研究團隊認為，此發現有助於解釋為何某些藥物會損害聽力。氨基糖苷類抗生素是1種廣泛使用的抗生素，已知對內耳有毒性。研究人員發現，這些藥物在體內會觸發相同的膜功能紊亂。

研究團隊還發現，磷脂翻轉酶活性取決於細胞膜中的膽固醇水平，這發現可能預示著未來基於飲食或膽固醇管理的治療方法，或許有1日能夠幫助人類保護耳朵免受遺傳性聽力損失或特定藥物的侵害

研究團隊表示，如果能夠理解藥物活化磷脂翻轉酶的機制，或許就能設計出不產生這種副作用的新藥。

