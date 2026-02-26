健康網》瘦瘦針傷眼？眼科醫：糖友謹慎關注視力

眼科醫師徐浩恩表示，近日發現6旬糖友使用瘦瘦針後，出現糖尿病視網膜病變復發情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日被暱稱為「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro）成為減重話題，不過相關副作用也被熱烈討論。近日有案例發現，打瘦瘦針會影響視力，真的嗎？崇德大學眼科診所眼科主治醫師徐浩恩在臉書上透過這個特別的案例分析。

徐浩恩說明，這位患者60歲，已經罹患糖尿病、高血壓很多年了，加上超高度近視1500度，曾經有過視網膜與黃斑部病變。兩個月多前，我幫他手術雙眼的白內障，術後視力恢復的滿好。但近日回診發現視網膜，出現新的出血點。形狀看起來，很像是糖尿病視網膜病變復發。

不過患者血糖最近都控制得很好，過年期間也很小心注意避免過度飲食。我們談到後來，患者本人忽然問我說，他最近開始打瘦瘦針 : 猛健樂。

瘦瘦針會不會影響到眼睛？徐浩恩查詢問醫學文獻後_發現還真的有可能影響到眼睛。依據目前的醫學文獻與 2024-2025 年的研究報告，主要集中在以下幾個面向：

1.糖尿病視網膜病變（DR）的「早期惡化」現象：這是目前文獻中最常被討論的點。

與 Semaglutide （Ozempic） 類似，Mounjaro 引起的問題通常被認為是血糖驟降（Rapid Glycemic Improvement）導致的併發症，而非藥物本身的毒性。

機制：當 HbA1c 在短時間內大幅下降（如 3-6 個月內下降 >2%），可能導致視網膜血流調節失衡與血管滲透性增加。

臨床證據：在 SURPASS 臨床試驗中，少部分受試者出現 DR 惡化。2025 年的一項真實世界研究指出，對於基期已有中度至重度 NPDR 或黃斑部病變（R1M1, R2）的患者，使用 Tirzepatide 後發生「增殖性糖尿病視網膜病變（PDR）」的風險較高（OR 2.15）。多數文獻強調，這種惡化通常是短暫的（12-36 個月），長期穩定控糖後，對視網膜反而有顯著的保護作用。

2. 非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION）：這是近期醫學界（特別是神經眼科）高度關注的議題。

JAMA Ophthalmology 報告：2024 與 2025 年有多篇文獻討論 GLP-1 類藥物可能與 NAION 風險增加有關。

具體案例：2025 年初的研究記錄了 9 位在使用 Tirzepatide 或 Semaglutide 後出現視力問題的病例，其中 7 位呈現類 NAION 症狀（視神經盤水腫、視野缺損）。

爭議點：雖然有觀察到相關性，但尚無法證明因果關係。部分專家認為這可能與藥物對交感神經的影響或血壓波動造成的視神經血流灌注不足有關。

3. 其他偶發的眼部現象

屈光改變：血糖快速波動會改變晶狀體內的滲透壓，導致暫時性的視力模糊（Refractive changes），這在診間常被患者抱怨，但通常會隨血糖穩定而恢復。黃斑部受損：極少數報告提到「旁中央急性中層黃斑部病變（PAMM）」或雙側視神經乳頭炎（Papillitis），但病例數極少，屬於個案性質。

徐浩恩最後提出打瘦瘦針對眼睛影響的結論：

1. 糖尿病、高血壓，原本視網膜血管就有受損或病變的患者，在使用瘦瘦針，要格外小心，如果有視力模糊，一定要盡快就醫，不要拖延。

2. 一般健康的人，打瘦瘦針，這類副作用極為罕見，但如果出現不明原因的視力模糊，一定要馬上就醫，不要錯過黃金治療期。

