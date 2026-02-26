自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

高醫跨科團隊救回瀕臨截肢患者 成功重獲行走能力

2026/02/26 13:47

高醫跨科團隊救回瀕臨截肢患者陳先生（左二），成功重獲行走能力。（高醫提供）

高醫跨科團隊救回瀕臨截肢患者陳先生（左二），成功重獲行走能力。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄54歲陳先生因一場意外造成右腳足踝大面積撕裂傷，合併腳跟嚴重骨折，歷經9個月治療，多次手術清創、死骨切除、人工骨粉與骨髓植入、局部皮瓣重建，傷口卻始終無法癒合，最後求助高醫，確診為慢性難癒傷口合併骨髓炎，經整形外科傷口照護團隊，終恢復行走避免走上截肢之路。

陳先生前（2024）年因一場嚴重意外造成他右腳足踝大面積撕裂傷，合併腳跟嚴重骨折，歷經外院多次手術清創、死骨切除、人工骨粉與骨髓植入、局部皮瓣重建，傷口卻始終無法癒合，疼痛不已連基本行走都成了奢望，長達9個月反覆治療讓他身心俱疲。

去年間轉往高醫求助，經完整檢查與重新評估後確診為「慢性難癒傷口合併骨髓炎」，慢性難癒傷口是一種棘手的深部感染，不僅影響病人生活品質，反覆感染導致骨髓炎，甚至可能面臨截肢風險。

高醫進行跨科整合的「保肢一條龍」專業照護模式，整合整形外科、骨科部、感染內科、復健部、營養師及傷口照護師等專業人員提供從評估、治療到遠距追蹤的一站式療程，針對感染控制、組織修復與功能復健同步進行，替陳先生精準清創、死骨切除，並搭配長期抗生素治療，使用先進敷材與國產糖足新藥局部藥物治療，同時輔以高壓氧與震波治療促進局部血流與組織修復。

經半年系統性照護後，陳先生的傷口逐漸癒合，骨髓炎成功獲得控制，不但疼痛顯著改善，更避免截肢或大範圍顯微重建手術，讓陳先生恢復行走能力，終於能重新回到正常生活。

高醫於今（26）日更進一步攜手國際級生技大廠，成立全台首家「ON101 全球傷口照護示範中心」，未來將作為國際傷口照護專業訓練與交流的重要平台，聯手培育全球困難傷口照護專業人才，讓世界看見台灣醫療與生技軟實力。

高醫陳芳銘副院長致詞表示，透過跨科整合「保肢一條龍」專業模式，榮獲第26屆國家醫療品質獎（NHQA）白金獎肯定。（高醫提供）

高醫陳芳銘副院長致詞表示，透過跨科整合「保肢一條龍」專業模式，榮獲第26屆國家醫療品質獎（NHQA）白金獎肯定。（高醫提供）

