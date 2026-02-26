自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

6歲女童胸部提早發育 竟因腦瘤！醫：家長應關注兒童性早熟問題

2026/02/26 13:49

新竹國泰綜合醫院小兒內分泌科醫師廖曉茹提醒家長注意孩童性早熟問題。圖為廖曉茹問診情形，求診者非當事女童。（新竹國泰綜合醫院提供）

新竹國泰綜合醫院小兒內分泌科醫師廖曉茹提醒家長注意孩童性早熟問題。圖為廖曉茹問診情形，求診者非當事女童。（新竹國泰綜合醫院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹1名6歲女童因胸部開始發育，家長驚訝女童發育太早前往新竹國泰醫院就診，透過問診、全套內分泌與荷爾蒙抽血檢查，確認是中樞性性早熟；再經腦部磁振造影（MRI）檢查，竟發現是腦部腫瘤導致青春期機制提前啟動，目前已轉介神經外科追蹤治療。

新竹國泰綜合醫院小兒內分泌科醫師廖曉茹指出，依醫學標準，女孩在8歲前出現乳房發育屬性早熟範圍。這名6歲女童由家人帶來醫院時，經詳細問診、全套內分泌與荷爾蒙抽血檢查後，確認為中樞性性早熟，後續也進行腦部磁振造影（MRI）檢查，發現是腦部腫瘤導致青春期機制提前啟動。還好家長警覺及早發現，女童已接受性早熟治療並轉介神經外科追蹤治療。

廖曉茹表示，臨床上性早熟可分為「中樞型」與「周邊型」。中樞型性早熟疑與腦部病灶有關，尤其年紀越小發生，越需要審慎排除病理性原因；部分個案則與體質或外在環境因素相關。評估不能僅止於外觀變化，應透過完整檢查找出真正成因。而在預防兒童性早熟，建議家長從生活環境著手。避免讓孩童長期接觸可能含有類雌激素成分的產品，例如成分不明的精油、香氛乳液或成人保養品；日常用品與食品容器則應減少使用含有塑化劑或雙酚A的材質，避免高溫加熱塑膠容器。

同時可選擇成分單純、無過多香精添加的產品，維持均衡飲食與規律作息，降低環境荷爾蒙對身體的潛在影響。家長若發現女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第二性徵，或身高突然快速抽高，亦或1年長高不到4公分，都應儘早就醫評估。早期診斷不僅能避免成年身高受影響，更可能得以及時發現重大疾病。

