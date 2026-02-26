自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》321世界唐氏症日 北港朝天宮媽祖助了解、靠近

2026/02/26 13:44

唐氏症基金會與北港朝天宮聯名推出護身符，以大眾耳熟能詳的媽祖、文昌君、太子爺與虎爺為主。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會與北港朝天宮聯名推出護身符，以大眾耳熟能詳的媽祖、文昌君、太子爺與虎爺為主。（唐氏症基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕3月21日是「世界唐氏症日」，今（2026）年唐氏症基金會首度攜手北港朝天宮，於3月21日起，在台北車站大廳舉辦《321 因為有你・我們一起》特展，邀請通勤的大眾們，在熟悉的日常節奏找到「共融」之不同樣貌。另外，媽祖本尊更將北上坐鎮。

唐氏症基金會表示，本次與北港朝天宮聯名，象徵彼此同在、互相靠近，讓民眾能透過展覽重新思考，在多元樣貌中，我們如何選擇共融。北港朝天宮長年作為台灣重要的在地文化中心，以包容多元、守護與安定人心的力量，陪伴無數家庭走過人生不同階段，傳遞的精神與唐氏症基金會長期倡議的共融價值相互呼應。

於遶境前，安排媽祖本尊北上坐鎮，透過策展形式，將熟悉的在地文化帶進熙來攘往的台北車站，使共融議題能夠以最貼近大眾的姿態，在城市最核心的場域與來自各地的人們相遇，讓理解不再遙遠，而是在每一次經過與停留之間自然發生，使共融逐漸成為日常的一部分。

《321 因為有你・我們一起》特展即將在3月21日至3月29日於台北車站大廳登場，同時推出以媽祖、文昌君、太子爺與虎爺為概念的周邊商品，以及象徵祝福與安定的聯名乖乖。唐氏症基金會董事長林正俠表示，民眾可以為自己與家人祈求平安，也藉由購買聯名商品，將祝福化為對基金會的實際支持，陪伴唐氏症者與其家庭，讓「共融」與「守護」從日常出發，延伸為對社會具體而溫柔行動。相關細節請上官網查詢。

唐氏症基金會與北港朝天宮聯名推出護身符，以及聯名乖乖。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會與北港朝天宮聯名推出護身符，以及聯名乖乖。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會與北港朝天宮聯名乖乖。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會與北港朝天宮聯名乖乖。（唐氏症基金會提供）

