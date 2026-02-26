自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

救命奶粉一年200萬 罕病兄妹在政府撐腰下走出不同人生

2026/02/26 13:02

楓糖尿症可在新生兒篩檢及早發現；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

楓糖尿症可在新生兒篩檢及早發現；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕家住中部的小豐（化名）與妹妹同樣罹患罕見疾病「楓糖尿症」，必須終身仰賴特殊配方奶粉維持生命，但一年高達約200萬元的費用，曾讓家庭承受沉重壓力。所幸在政府罕病政策支持下，兄妹得以穩定治療、延續生命，卻也因確診時間不同，走上截然不同的人生道路。

衛福部國民健康署婦幼健康組簡任技正張櫻淳指出，楓糖尿症屬遺傳性胺基酸代謝異常疾病，患者體內無法正常代謝特定胺基酸，若未即時治療，可能造成嚴重神經傷害，甚至危及生命。

小豐在2歲時才確診，雖及時接受治療得以存活，但因錯過黃金治療期，已造成腦部傷害，出現智能障礙；妹妹則在新生兒階段即被診斷，立即介入治療，成長過程與一般孩子無異，目前已大學畢業，並投入幼兒園工作。

家屬回憶，過去最沉重的不是照顧的辛苦，而是「看得到卻付不起」的醫療費用。特殊配方奶粉是兄妹倆的「救命糧」，卻價格高昂，光是奶粉費用，一年就要200萬元，讓家庭幾乎無力負擔。

在「罕見疾病防治及藥物法」（簡稱罕病專法）支持下，政府全額補助兄妹所需的特殊配方奶粉，並提供醫療、營養與照護資源，讓家屬不必再為費用憂心。家人感謝，政府定期寄送奶粉，讓孩子的治療不中斷，也讓整個家庭能重新回到生活軌道。

除了物資支持，妹妹也透過罕病照護服務團隊的諮詢，提早了解未來生育可能面臨的遺傳風險，及早規劃人生方向。如今，她更主動參與醫院相關活動，將自己曾接受的幫助化為回饋社會的力量，展現罕病病友堅韌而動人的生命力。

我國自2000年施行罕病專法，是全球第5個制定罕病專法的國家，至今已施行26年。（圖擷取自國健署網頁）

我國自2000年施行罕病專法，是全球第5個制定罕病專法的國家，至今已施行26年。（圖擷取自國健署網頁）

國民健康署指出，我國自2000年施行罕病專法，是全球第5個制定罕病專法的國家，至今已施行26年。目前國內公告的罕見疾病達247種，累計病友超過2萬3千人。政府除將罕病納入健保重大傷病範圍，免除部分負擔外，也針對罕病藥物、特殊營養食品、檢驗、醫療與照護費用，提供健保給付與醫療補助雙重保障。

此外，全台已有13家醫院、14個罕病照護服務團隊，服務涵蓋醫療、營養、社福、長照、教育與就業等層面，累計協助超過8,700個罕病家庭；透過「罕病特殊營養食品及緊急藥物物流中心」，確保特殊營養食品穩定供應，2025年共服務404名病友，年採購經費約1億元。

在228國際罕病日的前夕，國民健康署沈靜芬署長呼籲社會大眾響應，透過全民的同理與行動支持，打造一個平等的社會環境，成為罕病病人及其家庭在生命旅程中穩定而溫暖的支持力量。

國健署籲請國人關心及支持罕病患者及家庭。（圖擷取自國健署網頁）

國健署籲請國人關心及支持罕病患者及家庭。（圖擷取自國健署網頁）

