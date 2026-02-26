自由電子報
健康 > 杏林動態

解析TCA「就近送醫」 東元醫院簡振宇獲AHA國際學者獎

2026/02/26 11:18

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇（左2）榮獲美國心臟協會頒發國際學者獎 ，副院長黃禹仁、劉雅文、林鎮宇表揚肯定，展現急救醫學的深厚實力。（東元綜合醫院提供）

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇（左2）榮獲美國心臟協會頒發國際學者獎 ，副院長黃禹仁、劉雅文、林鎮宇表揚肯定，展現急救醫學的深厚實力。（東元綜合醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇，針對「創傷性心臟驟停（TCA）」的轉運協議提出關鍵見解，打破「就近送醫」的迷思，倡導「繞行策略」來提升TCA存活率，他的卓越研究，榮獲美國心臟協會（AHA）頒發「Paul Dudley White 國際學者獎」，展現台灣在急救醫學上的高度專業。

東元綜合醫院表示，該獎項是為了表彰2025年復甦科學論壇（ReSS）中，評分最高的科學期刊摘要作者。Paul Dudley White獎項象徵全球心血管及急救醫學界的頂尖學術指標，該院急診科醫師簡振宇的研究，從全球眾多優秀作品中脫穎而出，其學術地位足以媲美歐洲心臟學會的優良研究獎，讓台灣急救醫學研究實力獲得國際肯定！

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇，榮獲美國心臟協會（American Heart Association, AHA）頒發來自台灣的「Paul Dudley White 國際學者獎」。（東元綜合醫院提供）

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇，榮獲美國心臟協會（American Heart Association, AHA）頒發來自台灣的「Paul Dudley White 國際學者獎」。（東元綜合醫院提供）

簡振宇的研究主要發現「重新評估EMS轉運協議」：即便路程稍遠，優先將TCA患者送往「指定的創傷中心」可能顯著改善預後。這種「繞行策略」在都市及高密度區域具有高度可行性；「專責創傷中心的角色」

專責創傷中心擁有多專科團隊與先進醫療資源（譬如REBOA主動脈阻斷、急診開胸術、ECMO等），是提升復甦後存活率的關鍵。

「都市環境的轉運優勢」在研究範圍的都市環境中，至創傷中心最遠距離約10公里，此距離內的轉運時間增加並未對預後造成負面影響，證實了精準送醫策略的益處；「鈍性創傷管理」 針對預後持續不佳的鈍性創傷患者，研究呼籲應實施更積極的院前處置，並加速取得決定性治療。

副院長黃禹仁表示，東元綜合醫院身為新竹縣唯一重度級急救責任醫院，肩負著全縣緊急重大傷病的救治重任。簡主任的獲獎，不僅是醫師個人的榮譽，更向國際證明了該院在急救醫學教育與研究上的實力與貢獻。

