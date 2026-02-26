自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健保擴大肝病照護 受惠人數上看67萬

2026/02/26 11:05

衛福部今天公布3月新制。（資料照）

衛福部今天公布3月新制。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕衛生福利部3月起實施多項攸關民眾權益的新政策，其中中央健康保險署修訂「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」，擴大肝病照護收案範圍，將代謝性肝炎及酒精性肝炎患者納入，只要肝纖維化程度達F3以上即可收案。健保署評估，方案上路後，今年受照護人數上看67萬人，可望強化高風險族群的長期追蹤與照護。

健保署醫務管理組專門委員呂姿曄指出，肝炎不是只有B型、C型等病毒性肝炎，但隨著國人代謝異常與飲酒相關肝病盛行率上升，臨床實務顯示，非病毒性肝病患者同樣具有肝硬化與肝癌風險，因此此次修訂方案，擴大納入代謝性及酒精性肝炎患者，盼能及早介入高風險族群，降低後續重大併發症發生機率。

此次方案調整除擴大收案對象外，也配合臨床實務，調整追蹤管理頻率，並提升院所管理照護費，同時優化腹部超音波檢查品質指標的獎勵基準，並增列甲型胎兒蛋白（AFP）及肝纖維化期別為必要登錄資訊，期望透過制度誘因，鼓勵醫療院所持續追蹤病人，提供更完整的肝病照護。

除肝病照護方案外，健保署3月也同步上路多項藥品給付新制。健保署公告，給付含beclometasone、formoterol及glycopyrronium成分藥品Trimbow（喘寶定量吸入劑）適用於併用吸入性長效型β2-腎上腺受體作用劑和吸入性皮質類固醇治療氣喘仍控制不佳，且過去一年至少發生一次急性惡化的成人病人，做為氣喘維持治療，預估治療人數預估第1年至第5年約4,619人-26,263人，預估藥費約0.71億元-4.02億元，人年藥費約1.5萬元。

在罕見疾病治療方面，健保署也新增給付含danicopan成分的口服藥物，適用於曾發生血管外溶血的陣發性夜間血紅素尿症（PNH）成年病人。該藥屬新成分罕藥，臨床試驗顯示可顯著改善血紅素濃度，為特定病人提供新的治療選擇。

此外，治療復發型多發性硬化症的一線用藥，也同步擴增健保給付條件，僅需使用兩年，後續年度可暫停用藥，兼顧臨床便利性與長期成本效益；眼科方面，治療視網膜靜脈阻塞續發黃斑部水腫的新藥，也納入健保給付，可延長注射間隔，減少病人回診與治療負擔。

公共衛生防疫方面，疾病管制署因應國際新冠疫情升溫，宣布延長滿6個月以上全民新冠疫苗接種措施至4月30日止，呼籲民眾把握接種時機，提升免疫保護力，提前因應可能的疫情變化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中