健保擴大肝病照護 受惠人數上看67萬

衛福部今天公布3月新制。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕衛生福利部3月起實施多項攸關民眾權益的新政策，其中中央健康保險署修訂「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」，擴大肝病照護收案範圍，將代謝性肝炎及酒精性肝炎患者納入，只要肝纖維化程度達F3以上即可收案。健保署評估，方案上路後，今年受照護人數上看67萬人，可望強化高風險族群的長期追蹤與照護。

健保署醫務管理組專門委員呂姿曄指出，肝炎不是只有B型、C型等病毒性肝炎，但隨著國人代謝異常與飲酒相關肝病盛行率上升，臨床實務顯示，非病毒性肝病患者同樣具有肝硬化與肝癌風險，因此此次修訂方案，擴大納入代謝性及酒精性肝炎患者，盼能及早介入高風險族群，降低後續重大併發症發生機率。

此次方案調整除擴大收案對象外，也配合臨床實務，調整追蹤管理頻率，並提升院所管理照護費，同時優化腹部超音波檢查品質指標的獎勵基準，並增列甲型胎兒蛋白（AFP）及肝纖維化期別為必要登錄資訊，期望透過制度誘因，鼓勵醫療院所持續追蹤病人，提供更完整的肝病照護。

除肝病照護方案外，健保署3月也同步上路多項藥品給付新制。健保署公告，給付含beclometasone、formoterol及glycopyrronium成分藥品Trimbow（喘寶定量吸入劑）適用於併用吸入性長效型β2-腎上腺受體作用劑和吸入性皮質類固醇治療氣喘仍控制不佳，且過去一年至少發生一次急性惡化的成人病人，做為氣喘維持治療，預估治療人數預估第1年至第5年約4,619人-26,263人，預估藥費約0.71億元-4.02億元，人年藥費約1.5萬元。

在罕見疾病治療方面，健保署也新增給付含danicopan成分的口服藥物，適用於曾發生血管外溶血的陣發性夜間血紅素尿症（PNH）成年病人。該藥屬新成分罕藥，臨床試驗顯示可顯著改善血紅素濃度，為特定病人提供新的治療選擇。

此外，治療復發型多發性硬化症的一線用藥，也同步擴增健保給付條件，僅需使用兩年，後續年度可暫停用藥，兼顧臨床便利性與長期成本效益；眼科方面，治療視網膜靜脈阻塞續發黃斑部水腫的新藥，也納入健保給付，可延長注射間隔，減少病人回診與治療負擔。

公共衛生防疫方面，疾病管制署因應國際新冠疫情升溫，宣布延長滿6個月以上全民新冠疫苗接種措施至4月30日止，呼籲民眾把握接種時機，提升免疫保護力，提前因應可能的疫情變化。

