自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

年糕、湯圓連環吃！ 醫示警：五十肩恐找上門

2026/02/26 10:49

台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯指出，根據臨床觀察，元宵節前後往往是五十肩的就診高峰。（北市聯醫提供）

台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯指出，根據臨床觀察，元宵節前後往往是五十肩的就診高峰。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕元宵假期將到來，台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯指出，根據臨床觀察，元宵節前後往往是五十肩的就診高峰，民眾往往從春節的年糕，一路吃到元宵節的湯圓，這些食品皆屬於高升糖指數食物，長達半個月的「連續血糖震盪」，成為誘發肩部關節囊急速發炎、沾黏的最後一根稻草，提醒糖尿病患者，吃完大餐隔天，肩膀出現異常僵硬、甚至手舉不起來，恐怕非單純的節日疲勞，而是血糖失控所引發的「五十肩」警訊。

李智堯說，臨床數據顯示，糖尿病患者罹患五十肩的盛行率高達13%至30%，且極易發生「雙側」輪流沾黏，年節期間的高糖飲食與作息不正常，容易導致血糖劇烈波動，正是誘發這類骨科併發症的高風險時刻，民眾切勿將其視為單純的疲勞痠痛而延誤治療。

李智堯指出，俗稱的「五十肩」或「冷凍肩」在醫學上稱為「沾黏性關節囊炎」，就像關節的「包裝膜」因為發炎而緊縮、黏住，導致肩膀像生鏽的門軸一樣卡死，然而，許多民眾常將五十肩與「旋轉肌袖破裂」混淆。

李智堯表示，可以透過簡單的「被動活動測試」來辨別，假設別人在放鬆狀態下能幫你把手舉高，但你自己舉不起來，通常是負責動力的旋轉肌受傷；但如果連別人都推不動你的手，感覺像被卡住一樣，那就是典型的五十肩。

李智堯也列出三大「紅燈」警訊，包含第一點為「嚴重的夜間痛」，疼痛已影響睡眠，甚至翻身壓到就會痛醒；第二點為「肩膀活動角度受限」，出現手無法扣內衣背扣或無法吹整頭髮的情況；第三點為「疼痛持續超過一個月且未緩解」。針對糖尿病這類易沾黏的「頑固型」五十肩，治療策略初期可嘗試口服藥物、復健。若經上述保守治療超過三個月仍無明顯改善，則建議採取更積極的「微創關節鏡關節囊鬆解手術」（Arthroscopic Capsular Release），此手術僅需二個約0.5公分的小傷口，並同步處理併發的骨刺或發炎，安全性與術後恢復效果皆十分顯著。

李智堯呼籲，年後是骨科門診的高峰期，許多患者容易忽略高血糖對骨骼肌肉系統的危害，若發現肩膀有異常疼痛或僵硬感，切勿迷信偏方或過度推拿，這對骨質較脆弱的糖尿病患者來說，極易造成關節囊撕裂甚至骨折的二次傷害。正確的做法應是嚴格控制血糖，盡早尋求骨科醫師的專業評估，搭配藥物或手術介入。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中