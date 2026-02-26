年糕、湯圓連環吃！ 醫示警：五十肩恐找上門

台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯指出，根據臨床觀察，元宵節前後往往是五十肩的就診高峰。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕元宵假期將到來，台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯指出，根據臨床觀察，元宵節前後往往是五十肩的就診高峰，民眾往往從春節的年糕，一路吃到元宵節的湯圓，這些食品皆屬於高升糖指數食物，長達半個月的「連續血糖震盪」，成為誘發肩部關節囊急速發炎、沾黏的最後一根稻草，提醒糖尿病患者，吃完大餐隔天，肩膀出現異常僵硬、甚至手舉不起來，恐怕非單純的節日疲勞，而是血糖失控所引發的「五十肩」警訊。

李智堯說，臨床數據顯示，糖尿病患者罹患五十肩的盛行率高達13%至30%，且極易發生「雙側」輪流沾黏，年節期間的高糖飲食與作息不正常，容易導致血糖劇烈波動，正是誘發這類骨科併發症的高風險時刻，民眾切勿將其視為單純的疲勞痠痛而延誤治療。

請繼續往下閱讀...

李智堯指出，俗稱的「五十肩」或「冷凍肩」在醫學上稱為「沾黏性關節囊炎」，就像關節的「包裝膜」因為發炎而緊縮、黏住，導致肩膀像生鏽的門軸一樣卡死，然而，許多民眾常將五十肩與「旋轉肌袖破裂」混淆。

李智堯表示，可以透過簡單的「被動活動測試」來辨別，假設別人在放鬆狀態下能幫你把手舉高，但你自己舉不起來，通常是負責動力的旋轉肌受傷；但如果連別人都推不動你的手，感覺像被卡住一樣，那就是典型的五十肩。

李智堯也列出三大「紅燈」警訊，包含第一點為「嚴重的夜間痛」，疼痛已影響睡眠，甚至翻身壓到就會痛醒；第二點為「肩膀活動角度受限」，出現手無法扣內衣背扣或無法吹整頭髮的情況；第三點為「疼痛持續超過一個月且未緩解」。針對糖尿病這類易沾黏的「頑固型」五十肩，治療策略初期可嘗試口服藥物、復健。若經上述保守治療超過三個月仍無明顯改善，則建議採取更積極的「微創關節鏡關節囊鬆解手術」（Arthroscopic Capsular Release），此手術僅需二個約0.5公分的小傷口，並同步處理併發的骨刺或發炎，安全性與術後恢復效果皆十分顯著。

李智堯呼籲，年後是骨科門診的高峰期，許多患者容易忽略高血糖對骨骼肌肉系統的危害，若發現肩膀有異常疼痛或僵硬感，切勿迷信偏方或過度推拿，這對骨質較脆弱的糖尿病患者來說，極易造成關節囊撕裂甚至骨折的二次傷害。正確的做法應是嚴格控制血糖，盡早尋求骨科醫師的專業評估，搭配藥物或手術介入。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法