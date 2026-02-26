高雄超人力霸王小燈籠夯 醫提醒孩童勿誤食鈕扣電池

高雄超人力霸王小燈籠夯品暗藏鈕扣電池危機，醫生提醒小心孩童誤食。（高雄阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄「超人力霸王」小燈籠爆紅，深受小朋友喜歡，也是元宵節的夯品，但醫生提醒家長小心讓燈籠發光的鈕扣電池，不要小看這個小小的鈕扣電池，當它被小朋友誤食卡在食道，接著會造成嚴重的灼傷甚至穿孔，後果不堪設想，造成的傷害宛如超人力霸王的對手怪獸所造成的損害。

高雄阮綜合醫院小兒急診科蕭宇超醫生表示，父母除了提高警覺，完成手工藝準備開光儀式前，可先提醒並警告孩子鈕扣電池的危險性，也可在網路上找鈕扣電池及在食道的災害現場圖給孩子看，這樣才能開心的提燈籠度過元宵節。

此外，蕭宇超也提醒家長在228連假時，若帶孩子玩沙子時，務必小心沙池內的玩具沙誤入耳朵的情況，若無法取出，必須立刻尋求醫師的協助。

他表示，農曆春節連假期間，突然來了一個主訴耳朵異物的孩子，原來是在百貨公司玩沙池的時候，潛入沙池後，玩具沙誤闖耳朵，還好沙子夠大，孩子也沒有掙扎太劇烈，護理師跟家長使勁固定孩子，才完成取沙醫療。

蕭宇超說以前也聽過在決明子沙池，決明子跑進鼻孔跟耳朵的意外，孩子在這類的沙池玩，務必小心異物誤闖孩子身上孔洞的事情，鼻腔跟耳朵雖然看起來不深，但東西進去就宛如「百慕達三角洲」，欲取出有其困難度，小朋友玩任何玩具過程，家長還是得小心盯緊。

