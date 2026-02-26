自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

高雄超人力霸王小燈籠夯 醫提醒孩童勿誤食鈕扣電池

2026/02/26 10:20

高雄超人力霸王小燈籠夯品暗藏鈕扣電池危機，醫生提醒小心孩童誤食。（高雄阮綜合醫院提供）

高雄超人力霸王小燈籠夯品暗藏鈕扣電池危機，醫生提醒小心孩童誤食。（高雄阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄「超人力霸王」小燈籠爆紅，深受小朋友喜歡，也是元宵節的夯品，但醫生提醒家長小心讓燈籠發光的鈕扣電池，不要小看這個小小的鈕扣電池，當它被小朋友誤食卡在食道，接著會造成嚴重的灼傷甚至穿孔，後果不堪設想，造成的傷害宛如超人力霸王的對手怪獸所造成的損害。

高雄阮綜合醫院小兒急診科蕭宇超醫生表示，父母除了提高警覺，完成手工藝準備開光儀式前，可先提醒並警告孩子鈕扣電池的危險性，也可在網路上找鈕扣電池及在食道的災害現場圖給孩子看，這樣才能開心的提燈籠度過元宵節。

此外，蕭宇超也提醒家長在228連假時，若帶孩子玩沙子時，務必小心沙池內的玩具沙誤入耳朵的情況，若無法取出，必須立刻尋求醫師的協助。

他表示，農曆春節連假期間，突然來了一個主訴耳朵異物的孩子，原來是在百貨公司玩沙池的時候，潛入沙池後，玩具沙誤闖耳朵，還好沙子夠大，孩子也沒有掙扎太劇烈，護理師跟家長使勁固定孩子，才完成取沙醫療。

蕭宇超說以前也聽過在決明子沙池，決明子跑進鼻孔跟耳朵的意外，孩子在這類的沙池玩，務必小心異物誤闖孩子身上孔洞的事情，鼻腔跟耳朵雖然看起來不深，但東西進去就宛如「百慕達三角洲」，欲取出有其困難度，小朋友玩任何玩具過程，家長還是得小心盯緊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中