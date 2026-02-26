自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

貪食元宵導致腹脹 中醫「消食順氣茶」助消食順氣

2026/02/26 09:25

中醫師林亞萱分享山楂、陳皮、炙甘草為主材料的「消食順氣茶」，可作為飲食調整的輔助選擇。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕50歲王女士平時喜食甜食，有次更一口氣吃了7顆包餡大湯圓，導致連續幾天胃部泛酸、脹氣不適，向中醫師求診，中醫師依照其脾胃虛弱的體質，給予健脾理氣的中藥及飲食建議，治療後，王女士胃部泛酸、腹脹感大幅緩解，也更加注意飲食健康。

台北慈濟醫院中醫師林亞萱指出，糯米具有濃稠特性，本就容易造成腸胃負擔，元宵節又緊隨在農曆新年之後，年節聚餐時許多民眾飲食習慣改變，吃得比往常份量更多、口味更重，再食用過量湯圓，便可能導致消化不良。

台北慈濟醫院中醫師林亞萱。（台北慈濟醫院提供）

林亞萱指出，中醫觀念中，消化不良的原因概略分為脾胃虛弱與濕熱體質兩類，前者消化能力不佳，容易造成食物囤積在胃中，導致腹脹、胃痛或腹瀉症狀，可以山藥、薏仁、半夏或陳皮等健脾理氣的藥物緩解；後者多與飲食油膩、生活作息不規律有關，通常伴有解便黏稠不暢、胃酸過多等症狀，可以黃連、茯苓等清熱利濕疏通治療。

林亞萱指出，針對節慶飲食過量、輕度消化不良的情況，可藉由「敲敲操」幫助消化:雙手握拳，輕敲肚臍兩側約3指寬處的天樞穴，及天樞外側三指寬處的大橫穴，持續3至5分鐘，可協助調理腸胃蠕動、防止便秘。

雙手握拳，輕敲肚臍兩側約三指寬處的天樞穴，及天樞外側三指寬處的大橫穴，持續3至5分鐘，可協助調理腸胃蠕動。（台北慈濟醫院提供）

林亞萱也分享一款適用於多數民眾的日常茶飲「消食順氣茶」，可作為飲食調整的輔助選擇，食材：山楂、陳皮、炙甘草各15克，若容易便秘：可加入決明子，有助潤腸，亦可明目、緩解眼睛乾澀，若想加強健胃：可加入山藥、茯苓，協助脾胃運化，若想增加甜味：可加入未削皮的水梨，亦有止咳功效；或以少量冰糖提味，作法在鍋中加入500cc水，煮滾後放入上述材料，小火煮10–15分鐘，溫熱飲用。

