限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
貪食元宵導致腹脹 中醫「消食順氣茶」助消食順氣
〔記者翁聿煌／新北報導〕50歲王女士平時喜食甜食，有次更一口氣吃了7顆包餡大湯圓，導致連續幾天胃部泛酸、脹氣不適，向中醫師求診，中醫師依照其脾胃虛弱的體質，給予健脾理氣的中藥及飲食建議，治療後，王女士胃部泛酸、腹脹感大幅緩解，也更加注意飲食健康。
台北慈濟醫院中醫師林亞萱指出，糯米具有濃稠特性，本就容易造成腸胃負擔，元宵節又緊隨在農曆新年之後，年節聚餐時許多民眾飲食習慣改變，吃得比往常份量更多、口味更重，再食用過量湯圓，便可能導致消化不良。
請繼續往下閱讀...
林亞萱指出，中醫觀念中，消化不良的原因概略分為脾胃虛弱與濕熱體質兩類，前者消化能力不佳，容易造成食物囤積在胃中，導致腹脹、胃痛或腹瀉症狀，可以山藥、薏仁、半夏或陳皮等健脾理氣的藥物緩解；後者多與飲食油膩、生活作息不規律有關，通常伴有解便黏稠不暢、胃酸過多等症狀，可以黃連、茯苓等清熱利濕疏通治療。
林亞萱指出，針對節慶飲食過量、輕度消化不良的情況，可藉由「敲敲操」幫助消化:雙手握拳，輕敲肚臍兩側約3指寬處的天樞穴，及天樞外側三指寬處的大橫穴，持續3至5分鐘，可協助調理腸胃蠕動、防止便秘。
林亞萱也分享一款適用於多數民眾的日常茶飲「消食順氣茶」，可作為飲食調整的輔助選擇，食材：山楂、陳皮、炙甘草各15克，若容易便秘：可加入決明子，有助潤腸，亦可明目、緩解眼睛乾澀，若想加強健胃：可加入山藥、茯苓，協助脾胃運化，若想增加甜味：可加入未削皮的水梨，亦有止咳功效；或以少量冰糖提味，作法在鍋中加入500cc水，煮滾後放入上述材料，小火煮10–15分鐘，溫熱飲用。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞