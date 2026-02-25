自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

全球最佳醫院出爐！北榮前進34名再寫佳績 台大首度進榜

2026/02/25 23:17

美國《Newsweek》公布2026年全球最佳醫院，台北榮民總醫院（見圖）從去年的第208名一舉躍升到第174名。（資料照）

美國《Newsweek》公布2026年全球最佳醫院，台北榮民總醫院（見圖）從去年的第208名一舉躍升到第174名。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）公布「2026年全球最佳醫院」（World's Best Hospitals 2026）。台灣兩大醫學中心表現亮眼，台北榮民總醫院從去年的第208名一舉躍升到第174名，前進34名，正式挺進全球前200強；台大醫院則以第249名成績，首度擠進前250名榜單，為台灣醫界再添里程碑。北榮院長陳威明開心直呼，終於達成「進200名內」的階段目標。

回顧去年排名，北榮名列第208名，較2024年的218名進步10名，連續2年成為全台唯一擠進全球前250強的醫院，並在全台35家受評醫院中排名第1，獲得92.99％高分。台大醫院則在全台排名第2名、得分92.51％，但未進入全球前250強。

今年成績更上一層樓。北榮衝上第174名，不僅達成院長陳威明年初設定「進200名內」的目標，也寫下近年最佳紀錄。陳威明受訪時坦言，全球幾千家醫院競逐排名，要往前爬真的不容易，今年能前進34名，算是不錯的進步。

他分析，關鍵在於國際化布局逐步發酵。北榮近年與多家國際指標醫院簽署合作協議，包括美國紐約大學（NYU）、梅約醫學中心（Mayo Clinic），以及日本國立癌症中心醫院、韓國多家重要醫院等，提升國際能見度與交流密度；再加上重粒子治療、國際認證與國際病人服務等面向，都為評比加分。

陳威明也提到，雖然台灣醫療照護品質與健康指標連續7、8年名列前茅，但在國際醫院排名上仍面臨語言與國際曝光度挑戰，「我們不是英語系國家，相對吃虧。」他直言，新加坡因英語優勢與高度國際化布局，在排名上確實具優勢，台灣必須持續讓世界看見。

對於台大醫院今年以第249名壓線進榜，陳威明說，「很高興看到台大也進來了！」更期待未來有更多台灣醫院能擠進前250強，「台灣醫療實力絕對不輸其他國家，希望大家一起共好。」

他強調，排名不是終點，而是方向指標，逐年進步才是重點。今年成功挺進前200名，已達成第一階段目標，未來仍將持續努力，讓世界更認識台灣醫療的實力。

台大醫院排名第249名。（資料照）

台大醫院排名第249名。（資料照）

