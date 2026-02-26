前主播吳中純驟逝》侵襲性淋巴瘤凶猛 醫揭從侵入拇指到拳頭只要1週

前電視主播吳中純罹淋巴癌。台大癌醫血液腫瘤部主治醫師劉家豪指出，淋巴癌中有一個大魔王，來勢洶洶，若蔓延全身，不好治癒。（取自吳中純臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前電視主播吳中純因淋巴癌不幸離世的消息，震驚社會大眾。吳中純從確診、入院到撒手人寰，前後僅短短不到1個月。這種「奪命速度」引發了民眾對淋巴癌的高度恐慌。台大癌醫血液腫瘤部主治醫師劉家豪指出，淋巴癌並非單一疾病，而是一個龐雜的統稱，病程進展的快慢，完全取決於「淋巴瘤種類」本身的生物特性與惡性程度。

年僅56歲的吳中純正值事業上升期，月初還與家人外出用餐，隨後入院治療，未料不到1個月病情急轉直下，在家人同意停止治療後離世。女兒在社群平台寫道，「最後15小時，我們緊緊陪著妳…」難以接受與放手。不少人疑惑，為何有些人可以與癌共存多年，有些人卻在轉瞬間病逝？劉家豪表示，完全取決於「淋巴瘤種類」本身的生物特性與惡性程度：

●生長速度決定侵略性：從「拇指」到「拳頭」僅需1週。劉家豪解釋，臨床上會根據腫瘤細胞的生長速度，將其劃分為「和緩性」與「侵襲性」兩大類：

1.和緩性淋巴瘤（Indolent Lymphoma）：這類腫瘤性格「溫吞」，進展極其緩慢。部分患者即使在長達1、2年的觀察期內，若不進行積極干預，病況也可能維持現狀，不會產生劇烈惡化。

2.侵襲性淋巴瘤（Aggressive Lymphoma）：展現出截然不同的侵略性。在極端的臨床案例中，高度侵襲性的病灶可能在短短一週內，就從拇指般的微小結節，迅速擴張成拳頭大小的巨型腫塊。其擴散路徑更是不受限，從縱膈腔到腹腔，甚至腦部、肺部與骨骼等非淋巴器官，都可能同步出現病變，呈現險峻態勢。但面對侵襲性B細胞淋巴瘤，醫師強調「生長愈快的腫瘤，往往對化療的反應也愈趨顯著」。

●型別命運不同：B細胞標靶選擇多、T細胞預後最具挑戰

除了生長速度，細胞來源也是決定治療成敗的「分水嶺」。劉家豪指出，非何杰金氏淋巴癌可分為「B細胞」與「T細胞」兩大體系：

1.B細胞淋巴癌：預後較好，且現代醫學有研發出多樣化的標靶藥物。從傳統的抗CD20單株抗體，到最新的雙特異抗體（Bispecific Antibodies）、以及抗體藥物複合體（ADC），多數已獲健保給付。對於第一線治療失敗的患者，若體能許可，進行自體骨髓幹細胞移植後。一般接受完整，治癒率可達約6至7成。近年來，台灣引進的「嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）」治療，這項過去要價近千萬的療法，已於2023年正式納入健保，用於治療第三線的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」患者。

2.T細胞淋巴癌：預後較差，目前臨床可用的標靶藥物少，治療仍以標準或高強度化療為主，根除機會較低。達到緩解後，後續視病情和身體狀況，可考慮接受根除性的自體骨髓幹細胞移植。若患者不幸同時屬於「侵襲性」且又是「T細胞」型別，治療難度將更加攀升。例如對於高惡性的全身性「天然殺手細胞/T淋巴癌 （NK/T lymphoma）」，醫師往往需在第一時間考慮「異體骨髓幹細胞移植」，才有治癒的機會。

●體能指標：治療成效的隱形關鍵

然而，除了藥物，患者本身的「底子」也至關重要。治療過程並非沒有挑戰。劉家豪補充，病患在每次化療後可能會「白血球低下」的感染風險期，此時需運用白血球生長素與適時的抗生素，協助病患度過難關。劉家豪直言，若患者具備以下條件，風險較低：

1. 年齡相對年輕。

2. 體能狀況優良（Performance Status）。

3. 心、肺、腎功能健全，足以承受高強度的化學治療。

反之，若患者高齡、患有糖尿病、自體免疫疾病，或內臟功能衰退，醫師往往無法給予足夠強度的藥物劑量，這會大幅限縮治療成效，且這類病患在治療期間發生重度感染的機率也會增加。

●莫輕忽「B症狀」與無痛腫塊

淋巴瘤的發生率橫跨所有年齡層，絕大多數患者並無不良嗜好或家族遺傳史，讓人防不勝防。由於初期缺乏特異性，醫界普遍推廣具有高度警訊意義的「B 症狀」作為篩檢指標：

• 不明原因的持續發燒。

• 半年內體重明顯減輕（超過10%）。

• 不明原因的盜汗。

劉家豪最後呼籲，若民眾發現身體出現無痛性且持續變大的腫塊，或是伴隨上述任何一項症狀，應立即尋求醫師協助。「淋巴癌是少數即使多處侵犯，仍有超過一半以上治癒機會的癌症。」他說，因此透過專業的病理切片確認型別，在黃金時間內啟動精準治療，才是對抗這場生命賽跑的唯一勝方。

