健康網》近視一夜暴衝到2000度 竹科工程師「操爆眼」實錄

〔健康頻道／綜合報導〕竹科工程師一夜近距離用眼，隔天雙眼視茫茫，看不到東西才急忙就醫。振興醫院一般眼科主任許粹剛醫師表示，這一夜讓工程師的度數，從600度飆增到2000度，就醫後，透過睡眠與放鬆睫狀肌的藥水後恢復原本度數。

許粹剛在臉書專頁「振興醫院 - CHGH」發文分享，通宵滑手機、追劇不睡，近視、老花、飛蚊症全惡化！嚴重恐視網膜剝離，若不在意「3C眼」，高度近視可能引發飛蚊症、視網膜破洞、視網膜剝離、黃斑部新生血管等不可逆視力損失。

許粹剛指出，這位工程師連夜工作後，視力幾乎看不見，檢查發現是長時間過度用眼引發急性眼部問題。眼睛不像肌肉可以無止境硬撐，一旦出現病變，代價往往不小。

常見「3C眼」症狀有乾澀、視線模糊、頭痛、睡眠不足、眼脹痛、畏光、炫光、調節變差，甚至出現類似早發性老花的近距離困難。

經過春節長假，很多人只覺得眼睛痠、乾、模糊，休息一下就好，卻忽略視力正在默默透支。許粹剛表示，長時間近距離盯著螢幕，睫狀肌持續收縮，眼睛幾乎沒有真正放鬆的機會。短時間內近視度數可能快速加深，老花提前報到，乾眼症惡化，飛蚊症突然變多也可能是警訊。以下有5個NG用眼，恐付出視力變差的代價：

●日夜滑手機，眼睛長時間超負荷，可能造成近視度數短期劇烈變化。

●孩童若長時間使用3C產品，近視飆升速度更快。

●不自覺減少眨眼，淚液蒸發加快，乾眼問題加劇。

●隱形眼鏡配戴過久，角膜缺氧，可能紅腫發炎。

●飛蚊症突然增加或出現閃光感，應立即就醫檢查視網膜。

許粹剛認為，抗藍光產品並非萬靈丹，關鍵仍在用眼習慣。每使用螢幕20分鐘，至少遠望20秒，讓眼睛放鬆；保持適當閱讀距離與光線，避免躺著滑手機；定期檢查視力，及早發現問題。

