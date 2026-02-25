健保今年砍36.15億藥價創新低 抗生素、胰島素沒動

健保署今公布114年度藥價調整結果，共調整2343項藥品，較去年的3184項減少，調整金額為36.15億元，也低於前一次的48.51億元；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕健保今年「砍藥價」幅度拍板定案，為13年來新低。衛福部健保署今（25）日公布114年度藥價調整結果，僅調整2343項藥品、刪減藥費36.15億元，金額與品項數雙雙創下自102年起試辦藥品費用支出目標制（DET）以來最低紀錄，連抗生素、胰島素等重要藥品都未動刀，新藥價將於4月1日上路。

健保署今公布114年度藥價調整結果，共調整2343項藥品，較去年的3184項減少，調整金額為36.15億元，也低於前一次的48.51億元，整體調幅則由去年的2.3％降至1.65％。

請繼續往下閱讀...

健保署醫審及藥材組長黃育文指出，今年共調查1萬2652項藥品，實際調整2343項，其中調降2245項、調升98項，其餘1萬1309項未調整。

黃育文表示，自102年起試辦藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。藥價調整時，衡酌需強化藥品供應韌性，維護醫療服務穩定，考量基本用藥項目需求、調降幅度頻次合理性及基本價保障等原則，以確保合理調整藥價及確保民眾用藥權益。

不少人關心常用藥是否受影響。黃育文強調，為確保臨床供藥穩定，抗生素、胰島素及食藥署公告的必要藥品都未列入大規模調整範圍；罕見疾病用藥與不可替代特殊藥品也依規定另行處理。

至於為何今年調整這麼少？黃育文指出，近年受匯率、關稅與原物料上漲影響，加上國內外藥廠調整生產線，為維持供應韌性，調整上格外審慎。

新藥價將於4月1日上路。若藥廠認為調整後價格不敷成本，可於3月11日前檢具成本分析資料提出建議。完整調整明細可至健保署官網查詢。

