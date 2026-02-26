自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》開工超難熬！ 醫喊調節生理時鐘必做5件事

2026/02/26 13:10

科博特診所院長劉博仁表示，年後開工出現精神差並非懶散，而是生理時鐘被打亂所致。提醒早餐一定要補充豆漿等蛋白質，有助重啟代謝；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年假結束後剛開工，很多人上班都有同樣的感覺：明明沒有熬夜卻很累；明明沒有感冒卻頭昏沉；明明吃很多卻沒精神。對此，科博特診所院長劉博仁表示，出現這些情況並非懶散，而是過年期間因作息、飲食打亂生理時鐘所致。建議開工3天必做5件事，包括：早餐必吃蛋白質、上午曬太陽10分鐘、午餐後走路10-15分鐘、喝咖啡不超過2杯、晚餐要清淡，有助校正生理節律，生活與工作自然可逐漸恢復。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，年假期間經常晚睡晚起、飲食高糖高油、活動量下降，短短幾天就可能打亂生理時鐘、胰島素節律與自律神經平衡。當交感神經被迫啟動，但代謝尚未清醒下，就可能出現昏沉、注意力下降、腸胃不順、肩頸緊繃、情緒煩躁，甚至特別想喝甜飲或咖啡等狀況。

因此，劉博仁建議，開工前3天可透過改變以下生活、飲食習慣，幫助身體回到軌道。包括：

早餐一定要補充蛋白質：如雞蛋、豆漿、優格與堅果，有助重新啟動代謝，避免一整天都會想吃甜食。

上午曬10分鐘陽光：光線是人體最強的生理校時器，比咖啡更有效，可讓褪黑激素晚上準時分泌，促使晚上自然想睡、白天清醒。

午餐後走路10-15分鐘：過年後最危險的是胖，而且餐後血糖容易震盪，走路也是最快降低血糖的方法。

喝咖啡不超過2杯：喝咖啡切勿超過2杯，現在的累不是因為缺咖啡，而是副交感神經被壓住，若咖啡喝多了，晚上更睡不著。

晚餐要清淡：開工第一週常見白天累癱，晚上暴食，建議晚餐攝取蔬菜＋蛋白質＋少量澱粉，連吃3天精神就會變好。

劉博仁強調，開工後的疲倦，多半是因身體需要重新同步，不要急著拚效率，給自己幾天時間調整生理節律，當睡眠、血糖與自律神經回到穩定軌道，精神與工作效率自然會逐漸恢復。

