健檢好好看》憂心有攝護腺癌 驗PSA後還可再驗PHI

近年不少人關注自己的腎臟與攝護腺健康。（合成圖，取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人關注自己的腎臟與攝護腺健康，大家多少都聽過PSA（Prostate-Specific Antigen、攝護腺特異抗原）這項檢測，實際上近年有PHI（Prostate Health Index、攝護腺健康指數）能夠更精確了解自己的攝護腺癌指數。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜曾收治過一位年長者，在做攝護腺手術之前，都一定會按照常規檢查一下PSA。不過他很憂心自己是否有攝護腺問題，「當下我們也沒辦法確定，因為肛門指診也都正常。」

院方幫他再重新抽了一次PHI，看起來是低風險的。因為這個病人比較焦慮，所以後來我們又請他去做MRI（核磁共振）。MRI是「一翻兩瞪眼」的檢查，MRI完成後發現他的攝護腺裡面基本上是完全沒有癌症的病灶。從這案例可看出，PHI其實已經說明風險是低的，就可以省掉他做後續的一些進一步的檢查或是進一步的切片，所以PHI主要是這樣子使用的。

至於PHI的數字怎麼判讀呢？顧芳瑜表示，PHI數值分成低風險，中風險跟高風險。那如果PHI這個數字是小於25的話，那就屬於低風險，原則上就不太需要做切片。如果是大於40以上的話，一般就會算是一個高風險，若超過55可能就算極高風險。這時候我們可能就會建議他趕快去做切片或是做進一步的一個治療跟檢查。那所以呢可以根據這個方法來幫助醫生判斷這個病人到底要不要做積極的追蹤跟做積極的檢查。

不少人可能會疑惑，都做過PSA了為何需要做PHI？兩者差異是什麼？顧芳瑜說明，PHI叫做「攝護腺健康指數」，與PSA最大的不同，是：PSA本身並不是一個單一的蛋白，其實是一整個家族的蛋白，有各種不同的變形或者各種次分型。

PHI則是把這個PSA家族的蛋白，做更細的分類，然後用這些蛋白的比例，算出一個數值出來，用這個數值來推測病人罹患攝護腺癌的風險有多高。

誰會用到PHI？顧芳瑜表示需要做PHI者，通常是50歲以上，PSA在4到10之間的一個灰色地帶，會建議做這項檢查。因為PSA通常在4到10之間，就是一個尷尬的區間，代表：「有可能有攝護腺癌，也有可能，沒有攝護腺癌。」

很多病人可能會在他PSA數字在這個區間的時候，被醫師建議做切片。但是很多時候切了片之後，往往就是發現並沒有任何的攝護腺癌，所以病人就承受了不必要的風險。顧芳瑜總結，「PHI主要的目的是要降低這樣子不必要的切片風險。」

臨床上，顧芳瑜說明，在診間抽血驗PSA，如果落在4到10之間，那當然更高也可以使用，只是說一般是這個區間內。那我們不確定這個病人到底有沒有攝護腺癌。這個時候就會建議病人可以考慮抽血檢驗他的PHI來看它的風險是有多高。如果測出來風險比較高，那可能就會建議病人做進一步的檢查，比如MRI核磁共振；那如果PHI數字很低，那可能就只是虛驚一場，就不需要走到MRI找出病灶這步。

如果PSA跟PHI數值都呈現高風險，基本上就會建議做進一步的比較明確性的檢查，就是MRI。MRI全名為「高功率MRI」或「3T MRI」，看得到攝護腺裡面有沒有可疑的病灶。若發現可疑病灶，將對這個病灶做切片，精準抓到癌症。那如果做完MRI沒發現病灶，建議可以繼續追蹤。

認識這麼多PSA，那我們日常如何保護自己的攝護腺，防範自己再檢查PSA時看到不好的結果？顧芳瑜坦言，要預防是非常困難的。「攝護腺癌目前沒有非常好的預防方式；大多是家族遺傳，或是基因造成。」

顧芳瑜引用部分研究或推論，可能會影響攝護腺癌的飲食習慣，一般會建議少吃紅肉，也就是所謂的豬肉，牛肉，羊肉這類的紅肉。因為過去有研究顯示，長期吃這些肉類攝取量比較大的話，未來罹患攝護腺癌的風險就會比較高，PSA自然特別高。風險就會比較高。顧芳瑜建議，最重要的是盡量少吃一些紅肉，多吃蔬菜水果，多運動，「我覺得這可能是目前唯一能夠做的事情。」

想預防攝護腺癌，顧芳瑜建議，盡量少吃一些紅肉、多吃蔬菜水果、多運動。（顧芳瑜提供）

