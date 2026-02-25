自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

恐增男嬰罹癌風險 食藥署今公告回收3款人工黃體素藥

2026/02/25 17:17

食藥署今天公告廢止3張含17-OHPC藥品許可證，圖為一成藥品的「普寶胎注射液125毫克/毫升（衛署藥製字第025803號）」。（食藥署藥品仿單平台）

食藥署今天公告廢止3張含17-OHPC藥品許可證，圖為一成藥品的「普寶胎注射液125毫克/毫升（衛署藥製字第025803號）」。（食藥署藥品仿單平台）

〔記者羅碧／台北報導〕國外研究發現，含人工合成黃體素成分 hydroxyprogesterone caproate（17-OHPC，己酸羥孕酮） 的藥品，可能增加懷孕婦女所生男嬰罹患癌症的風險。食品藥物管理署今天正式公告，廢止國內3張相關藥品許可證，並要求製造業者於一個月內完成市售品回收，以確保用藥安全。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說明，該成分藥品臨床效益與風險再評估未通過，除流行病學研究顯示，孕期早期暴露於17-OHPC可能提高男性後代罹癌風險外，臨床研究也未證實其具有預防早產的實質效益。考量國際趨勢，美國、英國、加拿大與澳洲已無核准該成分藥品，歐盟去年6月亦決議暫停販售，日本則於仿單中明列禁用於孕婦或可能懷孕女性。

食藥署原於去年6月預告，該成分藥品將於民國115年1月廢止許可證，並提供半年緩衝期，供醫療院所與藥局轉換用藥。不過，考量基層診所及偏遠地區在跨年期間的行政與藥品銜接作業，最終將廢止時程微調為1個月，並於今年2月25日正式公告回收措施。

根據食藥署統計，國內目前持有17-OHPC成分藥品許可證的業者共3家，近3年僅1家仍有銷售紀錄，年銷售量約88萬餘支，其餘2家已無供應。食藥署已要求業者自公告日起1週內通知醫療機構與藥局，並於1個月內完成市售品回收，違者可依「藥事法」處以新台幣2萬元至10萬元罰鍰。

至於臨床替代用藥，食藥署表示，國內仍有天然黃體素（Progesterone）成分藥品可供使用，目前核准許可證共17張，涵蓋口服、注射劑與陰道栓劑等劑型，臨床供應無虞，民眾用藥不致受到影響。食藥署也提醒，正在使用相關藥品的患者，應與醫師討論評估，勿自行停藥或更換藥物。

