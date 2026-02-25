自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》開工收假好痛苦？中醫提建議

2026/02/25 20:16

中醫師王大元建議，可於上午曬點太陽，助陽氣升發，保持愉悅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕揮別9天假期，大家都開始上班了。你也覺得很低落嗎？中醫王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」建議，近日提早上床睡覺，早餐多吃含有色胺酸的食物等方式，來幫助自己的心神走上正軌。

收假你憂鬱了嗎？你是否開始有強烈的低落感？腦袋總覺得空空的，提不起勁？從中醫觀點來看，這類情志波動多與肝氣鬱結、心神失養有關，屬於「鬱症」、「臟躁」、「百合病」的範疇。過年期間作息顛倒，肝失疏泄，氣機不暢，容易心情抑鬱、胸悶煩躁；若年節期間勞心勞力，加上飲食失衡，耗傷心血，容易心神失養，出現悲傷欲哭、情緒暴躁、睡眠不安的症狀。

中醫治病在求其本，依證論治：肝氣鬱結型常以逍遙散、柴胡疏肝湯加減調理；心神失養型則可選用甘麥大棗湯化裁應用。

王大元表示，除了藥物調理，日常衛教更重要。第一步是把氣機慢慢拉回來。連續幾天提早15-30分鐘入睡，早晨曬到陽光，更能幫助陽氣升發，保持愉悅。

飲食上減少油膩甜食，早餐可多補充富含色胺酸（血清素前驅物）的食物，如雞肉、牛奶、雞蛋、香蕉等，幫助穩定情緒。傍晚散步或伸展30分鐘，讓肝氣舒展一下。

穴位按摩也能安神鎮靜，可按合谷、內關、神門、百會、安眠等穴位，耳穴選用耳神門穴，以手指輕壓3-5分鐘，或貼耳珠、王不留行籽持續刺激，都有助於穩定心緒。這些小動作，就像替自己按下「重啟鍵」。

若情緒低落持續兩週以上，合併失眠、食慾差或明顯無力感，建議就醫評估一下。收假憂鬱不是脆弱，而是身心在轉場，忙碌未必奪走幸福，適當的壓力，更能讓人動起來，只要氣血順了，心自然會亮起來。

