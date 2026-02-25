自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》一上班就想跑廁所？ 醫：別只怪攝護腺 3招緩解膀胱過動

2026/02/25 21:21

國軍花蓮總醫院泌尿科主治醫師江佩璋表示，當壓力荷爾蒙作用於膀胱時，可能讓神經末梢變得較敏感，即使膀胱內尿量不多，仍可能造成頻尿或尿急情形。（資料照）

國軍花蓮總醫院泌尿科主治醫師江佩璋表示，當壓力荷爾蒙作用於膀胱時，可能讓神經末梢變得較敏感，即使膀胱內尿量不多，仍可能造成頻尿或尿急情形。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一進辦公室就想跑廁所、看到主管訊息就出現尿意，每次卻只尿出一點點？國軍花蓮總醫院泌尿科主治醫師江佩璋表示，這種情況未必是攝護腺或泌尿道發炎問題，壓力與心理疲勞也可能影響膀胱功能，甚至引發類似膀胱過動的症狀，讓人頻尿、尿急。這種狀況單靠藥物治療，效果往往有限，建議不妨嘗試分散排尿注意力、避開地雷食物、選擇一個自在舒適的空間，幫助大腦與自律神經重新開機，慢慢找回工作與生活節奏。

江佩璋於臉書專頁「江佩璋醫師．泌尿專科」發文分享，門診曾有年輕工程師只要進辦公室或收到主管訊息就想上廁所，尿量卻不多，擔心是否攝護腺提早退化。經檢查發現，攝護腺與尿液均正常，研判與壓力有關。他並指出，大腦與膀胱之間存在一條「腦－膀胱軸」，長期處於工作壓力下，大腦會釋放大量壓力荷爾蒙，使得交感神經維持亢奮狀態。

江佩璋並說明，當壓力荷爾蒙作用於膀胱時，可能讓神經末梢變得較敏感，甚至出現輕微發炎反應，使得膀胱肌肉（逼尿肌）產生不自主收縮。此時即使膀胱內尿量不多，大腦仍可能將訊號解讀為強烈尿意，形成頻尿或尿急情形。心理壓力引發的膀胱過動症狀，單靠藥物效果可能有限，有時還可能因為藥物副作用，讓人更心煩。

江佩璋建議，若出現上述狀況，可先從改善生活習慣著手，包括：1.出現尿意時，先深呼吸幾次，分散注意力，稍微延後3-5分鐘再去上廁所；2.壓力大時，應減少咖啡、手搖飲等提神飲品，避免咖啡因與高糖分對於膀胱黏膜的影響，改以白開水或無糖飲品為主；3.找一個自在舒適的空間，專注感受呼吸時腹部起伏，讓注意力輕柔地停留在鼻尖，幫助大腦與自律神經重新開機。

江佩璋表示，若最近你也有類似泌尿困擾別害怕，這可能只是身體在發出一個善意的提醒，建議不妨好好檢視一下自己的工作與生活節奏。

