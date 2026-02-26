自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》蹲馬桶滑手機 害健康！醫：最好5分鐘內上完

2026/02/26 11:26

不少男性會在如廁時滑手機，當成自己的時光。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少男性會在如廁時滑手機，當成自己的時光。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去男性如廁，沒有手機可以滑，僅能仔細閱讀洗髮精瓶罐上的成分標示；但在手機出現後，不少男性會躲在廁間滑手機，逃避現實。許多太太經常抱怨丈夫總是在廁間內滑手機，不滑個半小時通常不會出來。大腸直腸外科醫師何建霖於Thread「何建霖 醫師｜痔瘡.大腸直腸外科」透過相關研究，給常在馬桶上滑手機的讀者小提醒。

根據美國結直腸外科醫學會 （ASCRS） 及 2025 年的臨床研究，上廁所時滑手機真的會讓你的菊花承受不必要的壓力：

1. 黃金 5 分鐘：臨床建議如廁時間最好控制在 5 分鐘以內。

2. 超時如廁：滑手機的人有 37.3% 如廁會超過 5 分鐘；而不滑手機的人只有 7.1% 會超時。

3. 風險增加：這種「久坐馬桶」的行為，與痔瘡風險增加 46% 有顯著相關。

何建霖提醒，為了屁屁著想，建議這篇文章滑完後先起來，離開廁所後再滑。且如果蹲了 3-5 分鐘 還沒感覺，不如先起來動一動，別勉強自己硬蹲。

另外，擁有千萬粉絲的美國網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）透過影片分享，有研究指出，如廁滑手機者的痔瘡風險會高出46%。大部分的排便其實在2分鐘內就能完成，但手機會讓人不知不覺多坐10到15分鐘。艾倫．曼德爾提出5項建議：

●限制如廁時間，遵守「2分鐘原則」。

●測試自己1週，嘗試不用手機，觀察排便是否更快、更輕鬆。

●改善糞便品質，多吃富含纖維的食物，例如奇異果，並且多喝水，減少排便時的用力。

●保持活動，白天要多運動，讓腸道保持蠕動。

●使用小板凳，上廁所時墊高雙腳，能打開肛直腸角度，減輕血管壓力。

